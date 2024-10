Mihai Stoica, sătul de laudele aduse unui dinamovist: “Toată săptămâna s-a vorbit de cât de bun e!”

, goluri înscrise de Daniel Bîrligea și Alexandru Musi. La o zi după disputarea partidei, încheiată cu succes de roș-albaștri, MM Stoica și-a arătat nemulțumirea față de laudele aduse unuia dintre membrii importanți ai clubului dinamovist, în zilele premergătoare partidei.

MM Stoica, sătul de laudele aduse antrenorului rivalilor: “Toată săptămâna s-a vorbit de cât de bun e Kopic!”

În cadrul emisiunii Fotbal Show de la Prima Sport, MM Stoica a răbufnit în direct după ce s-a declarat iritat de faptul că înaintea meciului cu Dinamo, s-a vorbit în spațiul public prea mult de Zeljko Kopic și prea puțin de antrenorii roș-albaștrilor.

ADVERTISEMENT

“Meme” crede că toată atenția s-a îndreptat spre antrenorul croat al clubului Dinamo și prea puțin spre Elias Charalambous, care a pregătit exemplar partida, pe tot parcusul ei, chiar și după momentul marcării primului gol.

“A fost un meci pe care antrenorii noştri, de care nu se vorbeşte niciodată… Toată sătpămâna s-a vorbit de cât de bun e Kopic. Achiesez, e un antrenor bun. Dar a fost o demonstraţie tactică făcută de ai noştri în a doua parte a meciului.

ADVERTISEMENT

Pentru că toată lumea s-a aşteptat ca la 1-0 să facem un pas în spate, noi am făcut doi paşi în faţă. Chiar dacă schimbarea a părut defensivă, noi am fost în faţă, am supus Dinamo la un pressing permanent, nu au ajuns la poartă!“, a relatat MM Stoica.

Oficialul clubului patronat de Gigi Becali a mai punctat și inspirația staff-ului tehnic în privința schimbărilor efectuate: “Toate schimbările au fost bune, jucătorii care au venit de pe bancă au adus un plus, în a doua parte a meciului ne-am prezentat foarte bine, în prima parte am avut probleme, într-adevăr.”

ADVERTISEMENT

FCSB se pregătește pentru deplasarea din Scoția, cu Rangers

Campioana en-titre a României a înregistrat a cincea victorie consecutivă în toate competițiile și merge încrezătoare în Scoția, pentru meciul din cadrul UEFA Europa League în compania celor de la Glasgow Rangers. Cel mai în formă atacant al grupării roș-albastre, și poate constitui o soluție pentru partida cu scoțienii.

Bîrligea a fost adus în urmă cu mai bine de o lună și jumătate de la CFR Cluj, în schimbul unei sume de transfer în valoare de 2 milioane de euro. Atacantul român caută să intre și în atenția selecționerului Mircea Lucescu, după ce a reușit să înscrie nu mai puțin de 4 goluri în 6 apariții pentru formația bucureșteană.

ADVERTISEMENT

Echipa antrenată de Elias Charalambous nu-l va înfrunta în Scoția și pe Ianis Hagi, , care a reintrat în socotelile antrenorului său, Philippe Clement. Internaționalul român nu e pe lista de Europa League și nu va avea drept de joc contra campioanei României. Hagi a jucat un singur meci în această lună, timp de 36 de minute împotriva celor de la St. Johnstone în campionat, în care de altfel a luat și un cartonaș roșu.