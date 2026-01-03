Mihai Stoica, scos din sărite de agentul noului jucător de la Rapid: ”Băi, nu fi obraznic!”

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica nu s-a arătat deloc impresionat de atacantul Daniel Paraschiv și a mărturisit că agentul jucătorului ajuns între timp la Rapid l-a propus insistent la FCSB în perioada când evolua la FC Hermannstadt.

Agentul jucătorului ajuns la Rapid l-a exasperat pe Mihai Stoica

Președintele Consiliului de Administrație al campioanei FCSB a precizat că nu a fost niciodată interesat de aducerea lui Daniel Paraschiv și a povestit un moment cu agentul jucătorului care l-a înfuriat teribil.

”Daniel Paraschiv nu a fost niciodată pe lista noastră. Nu ne-a interesat niciodată. Nici când auzeam că dă Dinamo Kiev milioane de euro pe el. Agentul lui m-a disperat, încontinuu mi-l propunea. Și a fost foarte obraznic agentul lui, nu știu dacă mai este el, era Boboc (n.r. – Dragoș Boboc), care a fost fotbalist.

A avut neobrăzarea după meci în care noi am făcut 2-2 cu Sibiul să-mi scrie: 'Nu e bun, ah?'. Băi, nu fi obraznic! Să scrii asta după un meci pe care nu îl câștigi. E Marinescu (n.r. – Lucian Marinescu) agentul lui acum? Păi Boboc lucrează cu Marinescu", a declarat Mihai Stoica

Daniel Paraschiv va juca la Rapid

Aflat sub contract cu Real Oviedo, Daniel Paraschiv a fost împrumutat la începutul sezonului la Cultural Leonesa, în liga a doua spaniolă. Atacantul român nu a convins și a revenit la formația din La Liga.

Oviedo nu l-a păstrat și pentru împrumutul atacantului până la finalul sezonului. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, giuleștenii vor avea drept de achiziționare definitivă în vară.

Atacantul în vârstă de 26 de ani, care s-a remarcat în perioada în care a jucat la FC Hermannstadt, va fi prezentat oficial în zilele următoare și se va alătura lotului condus de Costel Gâlcă în cantonamentul din Antalya.

Sosirea lui Paraschiv la Rapid nu este văzută cu ochi buni

Impresarul Florin Manea, cel care se ocupă de destinele lui Radu Drăgușin, nu a fost impresionat de faptul că Rapid l-a adus pe Daniel Paraschiv din Spania

”Sincer, știu că o să sune aiurea, dar nici nu știu cine e Daniel Paraschiv. Cel care era pe la Hermannstadt? Da. Și nu a jucat la Oviedo? Am înțeles. Nu știu care e situația. Vrea în România sau ce? Îl vrea Rapidul? Probabil că au studiat, știu despre cine e vorba. Eu nu sunt adeptul repatrierilor”, a spus Manea.