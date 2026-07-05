Mihai Stoica, scos din sărite de arbitrajul de la Paraguay – Franța: „Premiul fair-play!” . Răspuns de la distanță al lui Zlatan Ibrahimovic

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„Centralul” din Uzbekistan, Ilgiz Tantashev (42 de ani), a fost delegat de UEFA să împartă dreptatea la Paraguay – Franța 0-1, din optimile CM 2026. Arbitrajul uzbecului a fost unul scandalos și i-a scos din sărite nu doar pe francezi, ci și pe Zlatan Ibrahimovic. Prestația a avut ecouri chiar și în țara noastră.

Mihai Stoica a ironizat arbitrajul de la Paraguay – Franța 0-1

Franța s-a calificat în sferturile CM 2026, după ce a trecut cu scorul de 1-0 de Paraguay, și va înfrunta Maroc pentru un loc în „careul de ași”. Victoria împotriva sud-americanilor, a fost obținută cu dificultate de vicecampioana en-titre. Singurul gol al meciului a fost marcat de Kylian Mbappe, în minutul 70, dintr-un penalty acordat cu ajutorul VAR.

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Paraguay a practicat un joc extrem de dur, motiv pentru care spiritele s-au încins inclusiv după terminarea partide. dar și a arbitrului din Uzbekistan, Ilgiz Tantashev. Incredibil, dar adevărat, deși au comis 13 faulturi, În schimb, uzbecul a avertizat trei jucători din tabăra francezilor: Barcola, Kone și Olise.

Decizia lui Ilgiz Tantashev de a nu scoate niciun cartonaș galben pentru fotbaliștii din Paraguay l-a indignat pe Mihai Stoica. Președintele C.A. de la FCSB a ironizat prestația uzbecului cu un mesaj pe contul personal de Facebook: „Paraguay zero cartonașe galbene azi. Premiul fair-play. Franța 3”, a scris oficialul roș-albaștrilor.

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Cum ar fi reacționat Zlatan Ibrahimovic la jocul dur al Paraguayului: „E cea mai bună metodă”

Zlatan Ibrahimovic a comentat și el arbitrajul lui Ilgiz Tantashev din Paraguay – Franța 0-1. Cunoscut inclusiv pentru stilul său agresiv în perioada în care juca fotbal, suedezul a caracterizat în stilul caracteristic ceea ce s-a întâmplat pe Lincoln Financial Field, din Philadelphia. „Dacă aș fi jucat în seara asta, aș fi luat 4 sau 5 cartonașe roși”, a transmis Zlatan Ibrahimovic. „Francezii și-au păstrat calmul, au rămas relaxați și au răspuns cu un zâmbet. Asta este cea mai bună metodă de a reacționa: să zâmbești și să nu intri în jocul lor”, a mai spus suedezul.

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Rayan Cherki i-a amenințat pe sud-americani: „Suntem gata de război!”

Meciul dintre Paraguay și Franța s-a terminat pe teren, dar războiul declarațiilor a continuat. Rayan Cherki le-a aruncat mănușa paraguayenilor, care i-au cotonogit pe fracezi, fără să primească vreun cartonaș galben. „Acum știu că, dacă vor să meargă la război împotriva noastră, și noi suntem pregătiți pentru război”, a spus Rayan Cherki după victoria cu Paraguay. „Dacă va fi nevoie, suntem gata chiar să intrăm împreună în mizerie. Am învățat azi că Paraguay poate face 30 de faulturi… și să primească literalmente zero cartonașe galbene în același meci”, a adăugat fotbalistul lui Manchester City.

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