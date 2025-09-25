Sport

Mihai Stoica, show la microfon după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: „Așa, și? Să ne calmăm!”. Pe cine a remarcat

Mihai Stoica s-a dezlănțuit după Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Oficialul roș-albaștrilor l-a lăudat pe preferatul său după victoria din Olanda
Cristian Măciucă
25.09.2025 | 22:37
Mihai Stoica show la microfon dupa Go Ahead Eagles FCSB 01 Asa si Sa ne calmam Pe cine a remarcat
ULTIMA ORĂ
Mihai Stoica, show la microfon după Go Ahead Eagles - FCSB 0-1: „Așa, și? Să ne calmăm!”. Pe cine a remarcat. FOTO: sportpictures.eu

Mihai Stoica (60 de ani) e în culmea fericirii după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1. Campioana României a debutat cu dreptul în grupa principală UEFA Europa League. Singurul gol al meciului din Olanda a fost marcat de David Miculescu, în minutul 13.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica, în extaz după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: „A apărat alb-negru, via Sportul Studențesc”

În ciuda parcursului slab din SuperLiga, FCSB a debutat excelent în UEFA Europa League. În ziua în care Elias Charalambous a împlinit 45 de ani, roș-albaștrii au învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles, deținătoarea Cupei Olandei.

„S-a spus că Go Ahead Eagles nu are experiență în cupele europene. Așa, și? A câștigat Cupa Olandei. Toți aici spun Olanda, nu Țările de Jos. Să ne mai calmăm. Toți care au văzut meciul, nu pot acuza că nu am avut atitudine.

ADVERTISEMENT

Pe Ștefan Târnovanu nu l-au lăsat să apere în echipament complet alb. A apărat alb-negru, via Sportul Studențesc. Și a apărat excelent. Sperăm la un drum european cel puțin ca anul trecut. Dar e greu, anul trecut a fost ceva surprinzător.

V-am spus înainte de meci că presiunea nu mai există. Presiunea a fost în tururile preliminare pentru că acolo joci cu Sabia lui Damocles deasupra capului. Până la urmă, cred că noi am fost cei care au abordat bine meciul. Merită toți băieții felicitări.

ADVERTISEMENT
Medvedev îl amenință pe Zelenski cu bomba nucleară: „Un adăpost antiaerian nu-l va...
Digi24.ro
Medvedev îl amenință pe Zelenski cu bomba nucleară: „Un adăpost antiaerian nu-l va proteja. Și americanii să țină cont de asta”

Vreau să subliniez evoluția excelentă a lui Denis Alibec, care vine după o perioadă în care nu a jucat și a alergat de a rupt. Iar Olaru, rămâne Olaru. Surpriza plăcută a fost Baba Alhassan, care a contribuit și la primul gol. Nu înțeleg de ce a fost oprit de arbitru”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Ce s-a întâmplat între Peluza Nord și jucătorii FCSB-ului, imediat după meciul din...
Digisport.ro
Ce s-a întâmplat între Peluza Nord și jucătorii FCSB-ului, imediat după meciul din Olanda

Președintele C.A. l-a lăudat, din nou, pe David Miculescu, cel care a adus victoria campioanei României la Deventer. Fostul atacnat de la UTA Arad a ajuns la cota 10 în cupele europene.

„David Miculescu confirmă în Europa meci de meci. Inclusiv cu echipele mare. Eu zic că va face puncte în Europa echipa asta (n.r. – Go Ahead Eagles)”, a adăugat MM Stoica.

ADVERTISEMENT
1,65 e cota Betano pentru „1 solist” la FCSB - Oțelul Galați
Darius Olaru l-a imitat pe Gigi Becali după Go Ahead Eagles – FCSB...
Fanatik
Darius Olaru l-a imitat pe Gigi Becali după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: „Trei puncteee!”
Artificii în timpul meciului Go Ahead Eagles – FCSB! Gestul face înconjurul internetului
Fanatik
Artificii în timpul meciului Go Ahead Eagles – FCSB! Gestul face înconjurul internetului
Go Ahead Eagles – FCSB 0-1, LIVE VIDEO în Europa League – etapa...
Fanatik
Go Ahead Eagles – FCSB 0-1, LIVE VIDEO în Europa League – etapa 1. Roș-albaștrii, cadou superb de ziua lui Elias Charalambous
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
S-a supărat și a renunțat la serviciile fraților Becali, iar acum spune că...
iamsport.ro
S-a supărat și a renunțat la serviciile fraților Becali, iar acum spune că asta i-a dăunat în carieră: 'Am avut multe regrete'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!