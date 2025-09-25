Mihai Stoica, show la microfon după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: „Așa, și? Să ne calmăm!”. Pe cine a remarcat

Mihai Stoica (60 de ani) e în culmea fericirii după Campioana României a debutat cu dreptul în grupa principală UEFA Europa League. în minutul 13.

Mihai Stoica, în extaz după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: „A apărat alb-negru, via Sportul Studențesc”

În ciuda parcursului slab din SuperLiga, FCSB a debutat excelent în UEFA Europa League. În ziua în care Elias Charalambous a împlinit 45 de ani, roș-albaștrii au învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles, deținătoarea Cupei Olandei.

„S-a spus că Go Ahead Eagles nu are experiență în cupele europene. Așa, și? A câștigat Cupa Olandei. Toți aici spun Olanda, nu Țările de Jos. Să ne mai calmăm. Toți care au văzut meciul, nu pot acuza că nu am avut atitudine.

Pe Ștefan Târnovanu nu l-au lăsat să apere în echipament complet alb. A apărat alb-negru, via Sportul Studențesc. Și a apărat excelent. Sperăm la un drum european cel puțin ca anul trecut. Dar e greu, anul trecut a fost ceva surprinzător.

V-am spus înainte de meci că presiunea nu mai există. Presiunea a fost în tururile preliminare pentru că acolo joci cu Sabia lui Damocles deasupra capului. Până la urmă, cred că noi am fost cei care au abordat bine meciul. Merită toți băieții felicitări.

Vreau să subliniez evoluția excelentă a lui Denis Alibec, care vine după o perioadă în care nu a jucat și a alergat de a rupt. Iar Olaru, rămâne Olaru. Surpriza plăcută a fost Baba Alhassan, care a contribuit și la primul gol. Nu înțeleg de ce a fost oprit de arbitru”, a declarat Mihai Stoica la

Președintele C.A. l-a lăudat, din nou, pe David Miculescu, cel care a adus victoria campioanei României la Deventer. Fostul atacnat de la UTA Arad a ajuns la cota 10 în cupele europene.

„David Miculescu confirmă în Europa meci de meci. Inclusiv cu echipele mare. Eu zic că va face puncte în Europa echipa asta (n.r. – Go Ahead Eagles)”, a adăugat MM Stoica.