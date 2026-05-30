Sport

Mihai Stoica şi-a ales favorita din finala Champions League, Arsenal – PSG: “Pentru mine este clar!”

Mihai Stoica a analizat finala UEFA Champions League dintre Arsenal și PSG și a indicat favorita la trofeu. Oficialul FCSB l-a lăudat pe Luis Enrique și l-a criticat pe Mikel Arteta.
Alex Bodnariu
30.05.2026 | 16:11
Mihai Stoica sia ales favorita din finala Champions League Arsenal PSG Pentru mine este clar
EXCLUSIV FANATIK
Verdictul lui MM Stoica înainte de Arsenal – PSG: cine ridică trofeul Champions League
ADVERTISEMENT

În această seară, de la ora 19:00, vom avea parte de un adevărat spectacol fotbalistic la Budapesta. Arsenal și PSG se vor duela în marea finală UEFA Champions League. Mihai Stoica a analizat partida și a spus care este favorita confruntării din Ungaria.

Mihai Stoica a ales favorita din finala Arsenal – PSG! Verdict categoric înainte de marele meci

PSG poate pune mâna pe al doilea trofeu UEFA Champions League consecutiv. Anul trecut, parizienii au umilit-o în finală pe Inter Milano. Echipa de pe Parc des Princes s-a impus cu 5-0 și a cucerit primul trofeu UEFA Champions League din istoria clubului.

ADVERTISEMENT

Arsenal a revenit în elita fotbalului mondial cu Mikel Arteta pe banca tehnică. Londonezii au sărbătorit recent câștigarea titlului în Premier League, iar suporterii speră ca la finalul meciului de la Budapesta să aibă din nou motive de bucurie.

Verdictul lui MM Stoica înainte de Arsenal – PSG: cine ridică trofeul Champions League

Mihai Stoica, președintele celor de la FCSB, este un fin cunoscător al fotbalului internațional. Acesta a precizat că, în opinia sa, PSG pleacă cu prima șansă, însă nu exclude o surpriză. Oficialul roș-albaștrilor consideră că Luis Enrique este totuși antrenorul mai bun.

ADVERTISEMENT
ISW, după incidentul cu drona de la Galați: „Putin pare acum să accepte...
Digi24.ro
ISW, după incidentul cu drona de la Galați: „Putin pare acum să accepte riscul de a provoca victime civile în statele NATO”

„Clar, pentru mine, PSG este favorită. Nu vreau să fac pe deșteptul. Mulți spun că Arsenal o să bată. Nu am nici 0% idee ce se va întâmpla. O văd favorită pe PSG pentru că are jucători peste Arsenal. Văd Arsenal o echipă bine organizată. Între antrenori, un plus mare îl are Luis Enrique, care are multe bile albe. Singura bilă neagră este perioada în care a fost selecționer. În rest, este magna cum laude. Calitate excepțională.

ADVERTISEMENT
După 30 de ani de căsnicie, Nadia Comăneci a venit în România și...
Digisport.ro
După 30 de ani de căsnicie, Nadia Comăneci a venit în România și a făcut dezvăluirea despre soțul ei

Orice se poate întâmpla. A crezut cineva că Declan Rice va marca bijuteriile alea de goluri cu Real Madrid? Poate să mai dea un gol din ăla de la 40 de metri. Declan Rice este unul dintre jucătorii mei favoriți. Eu nu îi susțin pe cei de la Arsenal. Arteta mi se pare un arogant. O să fie un meci foarte, foarte interesant”, a declarat Mihai Stoica în emisiunea MM la FANATIK.

ADVERTISEMENT
Mihai Stoica a vrut să plece de la FCSB înaintea derby-ului cu Dinamo:...
Fanatik
Mihai Stoica a vrut să plece de la FCSB înaintea derby-ului cu Dinamo: „Gata! E ultimul meu meci! Nu mai pot”
Adevăratul motiv pentru care George Pușcaș nu a jucat cu FCSB! Temerile lui...
Fanatik
Adevăratul motiv pentru care George Pușcaș nu a jucat cu FCSB! Temerile lui Andrei Nicolescu s-au adeverit: „Îmi vine să mă bat peste gură!”
Dinamo – FCSB s-a bătut cu finala „Românii au Talent” și „Survivor”. Pe...
Fanatik
Dinamo – FCSB s-a bătut cu finala „Românii au Talent” și „Survivor”. Pe ce loc s-a clasat în topul audiențelor de vineri seară
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Bombă! Gigi Becali s-a enervat când a aflat pe cine vor să transfere...
iamsport.ro
Bombă! Gigi Becali s-a enervat când a aflat pe cine vor să transfere Mihai Rotaru și Dan Șucu: 'Hop, și ei'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!