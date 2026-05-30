Mihai Stoica şi-a ales favorita din finala Champions League, Arsenal – PSG: “Pentru mine este clar!”

În această seară, de la ora 19:00, vom avea parte de un adevărat spectacol fotbalistic la Budapesta. Arsenal și PSG se vor duela în marea finală UEFA Champions League. Mihai Stoica a analizat partida și a spus care este favorita confruntării din Ungaria.

Mihai Stoica a ales favorita din finala Arsenal – PSG! Verdict categoric înainte de marele meci

. Anul trecut, parizienii au umilit-o în finală pe Inter Milano. Echipa de pe Parc des Princes s-a impus cu 5-0 și a cucerit primul trofeu UEFA Champions League din istoria clubului.

Arsenal a revenit în elita fotbalului mondial cu Mikel Arteta pe banca tehnică. Lon , iar suporterii speră ca la finalul meciului de la Budapesta să aibă din nou motive de bucurie.

Verdictul lui MM Stoica înainte de Arsenal – PSG: cine ridică trofeul Champions League

Mihai Stoica, președintele celor de la FCSB, este un fin cunoscător al fotbalului internațional. Acesta a precizat că, în opinia sa, PSG pleacă cu prima șansă, însă nu exclude o surpriză. Oficialul roș-albaștrilor consideră că Luis Enrique este totuși antrenorul mai bun.

„Clar, pentru mine, PSG este favorită. Nu vreau să fac pe deșteptul. Mulți spun că Arsenal o să bată. Nu am nici 0% idee ce se va întâmpla. O văd favorită pe PSG pentru că are jucători peste Arsenal. Văd Arsenal o echipă bine organizată. Între antrenori, un plus mare îl are Luis Enrique, care are multe bile albe. Singura bilă neagră este perioada în care a fost selecționer. În rest, este magna cum laude. Calitate excepțională.

Orice se poate întâmpla. A crezut cineva că Declan Rice va marca bijuteriile alea de goluri cu Real Madrid? Poate să mai dea un gol din ăla de la 40 de metri. Declan Rice este unul dintre jucătorii mei favoriți. Eu nu îi susțin pe cei de la Arsenal. Arteta mi se pare un arogant. O să fie un meci foarte, foarte interesant”, a declarat Mihai Stoica în emisiunea MM la FANATIK.