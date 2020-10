Mihai Stoica şi-a anunţat noua funcţie la FCSB: “Trebuie o voce la club!” Motivul retragerii lui Gigi Becali

Mihai Stoica este oficial noul manager-general al FCSB și va fi singura voce a clubului, după ce Gigi Becali a decis să se retragă din viața publică, iar Valeriu Argăseală preferă să rămână în umbră și să se ocupe strict de parte administrativă.

Mihai Stoica vine în ajutorul echipei, într-unul dintre cele mai dificile momente din ultimii ani, dar noul manager-general al FCSB e optimist că vor cuceri titlul în acest an.

Managerul-general al FCSB încearcă să mobilizeze jucătorii înaintea meciului extrem de important cu Dinamo, FCSB având în continuare mai mulți jucători indisponibii pentru derby, dar jucătorii sunt foarte motivați după ce salariile lor au fost mărite de patronul echipei.

Mihai Stoica: ,,Voi fi managerul general al clubului. Trebuie ca acest club să aibă o voce”

Meme a revenit la fel de ironic și tăios ca de obicei: ,,Revin în funcția pe care am pierdut-o pe 4 martie 2014, cu aceleași atribuțiuni, voi fi managerul general al clubului, iar implicarea mea va fi aceeași pe care am avut-o din 2004 până în 2016, cu pauza de rigoare, pentru că am făcut o specializare la Unirea Urziceni”, a început în forță Meme conferința de presă.

Mihai Stoica a ținut să le răspundă tuturor celor care consideră că FCSB nu e Steaua: ,,Perioadă în care… cred că ar dura prea mult să enumăr succesele pe care le-a avut această echipă Steaua, actuală FCSB, probabil că viitoare Steaua, dar nu asta contează. Absolut pentru toți cei care simt roșu-albastru, FCSB este Steaua”, a mai detaliat oficialul FCSB.

Controversatul conducător de club a explicat și cum a luat decizia de a redeveni principala voce a clubului, într-un un moment în care echipa are nevoie de o voce puternică: ,,Am fost low-profile în acest început de campionat, dar și mare parte a sezonului trecut, când am și plecat, m-am și întors, apariții publice nu am avut, dar am decis să devin din nou manager-general”, a mai detaliat mâna dreaptă a lui Gigi Becali.

De ce a decis Gigi Becali să se retragă din viața publică

Principalul sfătuitor al lui Gigi Becali a explicat de ce patronul echipei nu va mai apărea la televizor, după ce a ales definitiv calea credinței: ,,Patronul acestei echipe a hotărât să nu mai aibă apariții publice. Este o hotărâre pe care a luat-o, mi-a comunicat-o și trebuie ca acest club să aibă o voce, pentru că acest club are cei mai mulți suporteri din România. Calea pe care a ales-o Gigi Becali, nu poate să implice și o asemenea activitate. Sunt probleme pe care le discutăm zilnic, dar nu cred că e în regulă să fac public motivul. E un foarte credincios, care nu lipsește în nicio zi de la slujbă, nu vrea să mai apară pentru că în momentul în care apare este provocat indiferent de context. să spună lucruri pe care nu dorește să le mai spună.

Managerul general a vorbit și despre obiectivele echipei în acest sezon, fiind încrezător că FCSB poate câștiga titlul de campioană în acest sezon, chiar dacă CFR Cluj pare favorită clară: ,,Rezultate! Asta am făcut toată viața și asta vom face și de acum încolo. Era nevoie de un staff tehnic echilibrat și profesionist, iar de la venirea lui Anton Petrea și Thomas Neubert acest lucru s-a revoltat.

Meme a vorbit și despre o piesă esențială în acest sezon, Thomas Neubert, care este iubit și apreciat de jucători extraordinar de mult, așa cum niciun alt preparator fizic nu a mai fost apreciat vreodată la club: ,,Rar mi-a fost dat să ascult jucători cărora le este dor de preparatorul fizic. De obicei, preparatorul fizic este urât de jucători. Mulți nu întrebau de colegi dacă s-au negativizat, ci de Thomas Neubert”, a surprins Stoica.

Mihai Stoica a mai vorbit și despre importanța lui Pintilii, dar și despre meciul cu Dinamo: ,,Acum e nevoie de Pintilii pe bancă. Când Pintilii va putea sta ca antrenor pe bancă, atunci mă voi consulta cu ei, dacă au nevoie de mine, iar dacă patronul cred că pot ajuta echipa de pe bancă, o voi face cu cea mai mare plăcere.

Azi și mâine așteptăm cu înfrigurare rezultatele unor azi. Cei care se vor negativiza mâine nu vor putea evolua cu Dinamo, sau vor juca puțin. Dar e important ca măcar să ai pe bancă jucători ca Man, Cristea, Moruțan sau Briceag. E foarte complicat pentru noi, dar cred că mental suntem în stare să luptăm cu șanse reale. Uneori este mai important mentalul decât fizicul”.