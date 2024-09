Mihai Stoica și-a ieșit din minți când a văzut analiza lui Kyros Vassaras: „Suntem sac de box!”. Atac și la Marius Avram

Mihai Stoica a cedat nervos în momentul în care a ascultat Președintele CCA a transmis că brigadă lui Rareș Vidican

Mihai Stoica s-a enervat teribil când a auzit explicațiile lui Kyros Vassaras: „Dacă aş spune ce gândesc eu despre cineva care te sfidează la modul ăsta…”

Deși FCSB a acuzat mai multe erori de arbitraj în partida cu Petrolul, Kyros Vassaras n-a analizat decât golul marcat de Petrolul în minutul 90+4. Grecul consideră că reușita lui Tudorie a fost validată corect. Explicațiile președintelui CCA l-au uluit pe Mihai Stoica.

„Când cineva spune că alb e negru şi negru e alb… Îl contrazic imaginile, nu eu. Să spui că Radunovic nu este sub presiunea adversarului şi că adversarul este departe de minge…

Asta este… Dacă aş spune tot ce gândesc primesc direct cinci ani suspendare şi excludere din viaţa sportivă. Acolo m-aş încadra. E sfidare. Dacă aş spune ce gândesc eu despre cineva care te sfidează la modul ăsta…

(n.r. – Are ceva cu FCSB?) Încă un an suspendare ar trebui să imi dai (n.r. ironic), lasă. Am fost bătaia de joc a explicaţiilor, în fine, nu contează… (n.r. – De ce are ceva cu FCSB?) Nu ştiu, poate că de ce Gigi iese, eu percep că suntem sac de box!”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dat de pământ și cu Marius Avram: „Spune niște bazaconii”

Nici Marius Avram n-a scăpat de furia lui Mihai Stoica. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB crede că analizele fostului „central” în materie de arbitraj sunt „bazaconii”. Avram a declarat că toate deciziile luate de Rareş Vidican, la FCSB – Petrolul 1-1, au fost corecte.

„Cine e Marius Avram? Hai, mă … acum nu o să comentez ce vorbeşte Marius Avram, hai, mă, lasă-mă. Marius Avram a spus nişte bazaconii. Am avut o părere excepţională, pănâ când am văzut că spune nişte bazaconii de mă sperie.

Dacă ajung să comentez ce spune Marius Avram … comentez ce spune un comentator? Şi dacă e fost arbitru internaţional, ce? Asta e bună, dacă e fost arbitru internaţional”, conform