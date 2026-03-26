Mihai Stoica și-a schimbat radical părerea despre Andrei Rațiu: „Alt jucător!”

Înainte de Turcia – România, Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit din nou despre Andrei Rațiu (27 de ani). În finalul anului trecut, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB îl criticase destul de dur pe fundașul dreapta de la Rayo Vallecano. Atunci îi reproșa ferm faptul că nu se prezintă la națională la nivelul prestațiilor arătate la echipa de club din La Liga.

Ce a spus Mihai Stoica despre Andrei Rațiu înainte de Turcia – România

Acum însă, se pare că oficialul campioanei en-titre a României a revenit la sentimente mai bune față de cel poreclit „Sonic”, conform chiar spuselor sale. De asemenea, cu aceeași ocazie, MM a explicat și cum s-a ajuns la această întorsătură de situație. „L-am văzut anul ăsta pe Rațiu și mi s-a părut alt jucător. Mult mai responsabil defensiv, parcă mai matur. Eu l-am criticat pentru că aveam senzația că joacă într-un fel la echipa de club și altfel la echipa națională. Că la națională, am spus-o, o repet și o subliniez. Părea că e un decar obligat să joace fundaș dreapta. Acum, mi s-a părut altfel. Am mari speranțe că va fi foarte bine mâine (n.r. joi, la meciul de la Istanbul). Împotriva adversarilor de calibru a jucat mereu bine”, la

Ce spunea Mihai Stoica despre Andrei Rațiu în noiembrie 2025

, oficialul de la FCSB a avut un discurs foarte dur la adresa fundașului dreapta de la Rayo Vallecano: „N-a fost bine deloc. Așteptările au fost foarte mari după prima jumătate a meciului. Eu așteptam mult mai mult de la niște jucători importanți. Multă lume îi pune în cârcă lui Racovițan golul marcat de Dzeko. Eu zic că acolo a fost vina lui Rațiu. Există doi jucători în antiteză la echipa națională, Rațiu și Bîrligea. El (n.r. Bîrligea) vine la echipa națională și joacă, face totul spre perfecțiune. Mă refer în primul rând ca atitudine, ceea ce nu mai face la echipa de club în ultima vreme și va avea probleme dacă continuă așa. Rațiu, face totul perfect în La Liga, iar aici vine și face figurație.

Pentru mine, Rațiu, nu e la primul meci… Oamenii m-au pus la zid când am vorbit de el, dar eu tot am vrut să văd dacă chiar e interesat de ce spunem noi, cei care am făcut și facem ceva în fotbal, trebuie să înțeleagă că ar trebui să se prezinte la echipa națională cu dăruirea cu care se prezintă la echipa de club când joacă cu cei mari. El vine, niciun aport ofensiv, iar defensiv, la faza golului lui Dzeko, el trebuia să strângă și atât. A greșit în multe faze în care am primit gol. A fost cauționat de selecționeri, dar nu a înțeles nimic din asta.

L-a certat pe Man în loc să revină, într-o situație când puteam lua gol. Nu ai voie să faci așa ceva, mai ales că ai avut și banderola. În momentul în care Rațiu se prezintă așa, ce pretenții să mai ai de la debutanți sau jucători care nu se află pe poziția lor sau jucători care au probleme la echipele de club? Rațiu, când a apărut la echipa națională, era un jucător care părea foarte modest, care dădea tot, care avea o atitudine exemplară, iar acum îl văd ca pe un jucător decar cu tricou cu numărul 2. Se vede altceva, iar noi îi punem la zid pe ceilalți”.