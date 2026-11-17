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Mitică Dragomir a identificat două decizii ale lui Gigi Becali care ar putea costa scump FCSB. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal consideră că îndepărtarea lui Mihai Stoica este o greșeală majoră și avertizează că lucrurile nu vor merge bine la echipă după plecarea acestuia. În exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”, Dragomir i-a transmis patronului roș-albaștrilor și un mesaj surprinzător despre Adel Bettaieb Boutoutaou, fotbalistul în care vede un potențial important, dar care are nevoie de răbdare.

Dumitru Dragomir avertizează după plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB: „Nu va fi bine!”

continuă să provoace reacții în fotbalul românesc. Dumitru Dragomir este convins că patronul FCSB a greșit prin modul în care a gestionat situația colaboratorului său. Fostul șef al LPF susține că Mihai Stoica trebuia păstrat în club, chiar dacă existau nemulțumiri legate de activitatea sa. Dragomir consideră că o eventuală sancțiune sau o discuție dură ar fi fost preferabile unei despărțiri.

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„Nu va fi bine la FCSB după plecarea lui MM. Trebuia să nu plece, dar e treaba lui. Gigi e patronul, el bagă bani, restul e vrăjeală. Ăla care bagă bani, ăla comandă”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

Deși recunoaște că Becali are ultimul cuvânt în club, fostul conducător al Ligii spune că el ar fi procedat complet diferit: „Ne dăm noi cu părerea… Eu, dacă eram acolo, nu-l dădeam pe Stoica afară. Îl certam, dar nu pleca. Căutam să fac în așa natură încât să nu-l îndepărtez”, a explicat Dragomir.

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Dumitru Dragomir a analizat situația și din perspectiva lui Mihai Stoica. Fostul președinte al LPF consideră că reacția acestuia este de înțeles, ținând cont de felul în care Gigi Becali a gestionat despărțirea: „Și eu, dacă eram în locul lui MM, plecam a doua zi la cum a gestionat Gigi”, a afirmat Dragomir.

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Mitică Dragomir îi cere lui Gigi Becali să nu renunțe la Boutoutaou: „L-aș lua la o echipă mare!”

A doua decizie contestată de Dumitru Dragomir îl privește pe Boutoutaou, fotbalistul despre care fostul șef al LPF consideră că nu și-a arătat încă adevărata valoare. Dragomir susține că și a remarcat o diferență importantă între ceea ce poate face în pregătire și ceea ce reușește să arate în meciurile oficiale.

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„Și le recomand cu Boutoutaou să mai încerce. Un jucător care face la antrenamente ce vrea și nu are moral de competiție mare în joc, presiunea îl năucește, îl poți îndrepta, dar în timp. Trebuie răbdare”, a spus Dumitru Dragomir.

Fostul președinte al LPF a recunoscut că inițial nu avea o părere foarte bună despre fotbalist, însă și-a schimbat opinia după ce l-a urmărit mai atent: „Dacă aș fi la o echipă mare, l-aș lua pe ăsta. Prima dată am zis că e de pluton, dar l-am văzut la antrenamente și e clar că presiunea îl îndepărtează de marea performanță”, a completat Dragomir.