Mihai Stoica și Dani Coman, scandal în direct după transferul ratat de FCSB: „Hai să facem un test poligraf” / „Tu ești deștept și noi toți suntem proști!”

Gigi Becali dorește neapărat să-și întărească centrul defensivei înainte de startul fazei ligii din Europa League, iar Deși părea cu un picior în tabăra „roș-albastră”, transferul a picat, iar spiritele s-au încins între Dani Coman și Mihai Stoica în direct la TV.

„Telenovelă” închisă! Transferul lui Mario Tudose la FCSB a picat

Mutarea lui Mario Tudose de la FC Argeș la FCSB a fost o adevărată telenovelă, iar transferul pare picat, cel puțin momentan. Mihai Stoica a povestit că s-a înțeles cu tatăl fotbalistului, însă conducerea lui :

„Mario Tudose este un capitol închis, cel puțin în perioada asta de transferuri. Gigi a avut o înțelegere cu Dani Coman, care, nu știu din ce motiv, am presupus că din cauza intervenției primarului, a picat. Nu putem să fim la cheremul unui club care dă dovadă de o asemenea neseriozitate.

N-am întâlnit așa ceva în întreaga mea carieră. Cu toți oamenii cu care am discutat, a rămas așa cum ne-am înțeles. Mai întâi s-au înțeles și apoi au zis că așteaptă următoarea ofertă. Tatăl său a negociat în numele său și am bătut palma”, a declarat Mihai Stoica la

Dani Coman a intervenit în direct. Care este punctul de vedere al președintelui lui FC Argeș

Președintele „vulturilor violeți” a intrat în direct și și-a expus versiunea sa de adevăr despre cazul Mario Tudose: „Cred că e capitol închis și pentru noi. Eu am avut o discuție cu Mario ieri, am avut și azi. După toate discuțiile contradictorii care au fost, e posibil să fie un capitol închis. El a fost, oarecum, luat prin surprindere, pentru că toate discuțiile le-a făcut tatăl lui.

Tatăl lui ne-a mulțumit că nu ne interesează doar banii, l-a luat în brațe pe domnul primar, după care a spus că vrea să plece la FCSB. Noi am fost deschiși în situația în care Mario își dorește cu ardoare să plece. Nu-l putem ține cu forța. Cu FCSB nu am negociat, am primit doar o ofertă din partea lor. După o ședință internă am considerat că nu este suficientă oferta făcută de FCSB. Nu am apucat să negociem pentru că domnul Becali nu a fost dispus”, a spus Dani Coman, conform sursei citate anterior.

Dialog încins între conducătorii celor două cluburi! Mihai Stoica a răbufnit: „Dacă nu minți tu, înseamnă că minte Gigi! Hai să facem un test poligraf”

Auzind explicația lui Dani Coman, Mihai Stoica, prezent în platou, a intervenit și a deschis un dialog extrem de aprins: „Înseamnă că minte Gigi. Am înțeles”

Dani Coman: „Meme, tu mă cunoști și știi că spun adevărul”

Mihai Stoica: „Dani, nu știu ce adevăr spui, dar eram de față când ai spus că te sună tatăl băiatului, iar tatăl băiatului era cu noi și nu suna pe nimeni”

Dani Coman: „Eu am spus că mă sună domnul primar, poate s-a înțeles greșit”

Mihai Stoica: „Nu, ai spus că te sună tatăl băiatului. Bun, așa am înțeles noi. Tu nici nu știai unde suntem”

Dani Coman: „Bine, tu ești deștept și noi suntem proști”

Mihai Stoica: „Hai să facem un test poligraf cu toate astea. Eu am rămas șocat! Dacă Gigi minte că v-ați înțeles…”

Dani Coman: „Eu am negociat cu tine sau cu Gigi?”

Mihai Stoica: „Gigi mi-a spus că v-ați înțeles la 1 milion de euro, dar înseamnă că minte el”

Dani Coman: „De negociat, nu s-a negociat”

Mihai Stoica: „Atunci de ce mi-ai spus să-l conving pe tatăl băiatului să vrea să vină? Am înțeles, n-am ce să spun altceva. Gigi zice una, Dani zice alta. Mi-ai zis să-ți fac o ofertă de 400.000 ca să o trimiți la Benfica. Am toate mesajele. Ieri a vorbit cu Gigi și i-a spus că a vorbit cu domnul primar și așteaptă altă ofertă și atunci a înnebunit Gigi”, a fost replica care a închis dialogul dintre cei doi.