Sport

Mihai Stoica și Dani Coman, scandal în direct după transferul ratat de FCSB: „Hai să facem un test poligraf” / „Tu ești deștept și noi toți suntem proști!”

Dani Coman, președintele lui FC Argeș, și Mihai Stoica, managerul general al FCSB, s-au contrat în direct la TV pe subiectul transferului lui Mario Tudose. De la ce a pornit totul
Ciprian Păvăleanu
06.09.2025 | 19:35
Mihai Stoica si Dani Coman scandal in direct dupa transferul ratat de FCSB Hai sa facem un test poligraf Tu esti destept si noi toti suntem prosti
ULTIMA ORĂ
Dani Coman și Mihai Stoica s-au contrat în direct în cazul transferului lui Mario Tudose la FCSB. Foto: Colaj FANATIK

Gigi Becali dorește neapărat să-și întărească centrul defensivei înainte de startul fazei ligii din Europa League, iar una dintre variantele sale a fost tânărul Mario Tudose, de la FC Argeș. Deși părea cu un picior în tabăra „roș-albastră”, transferul a picat, iar spiritele s-au încins între Dani Coman și Mihai Stoica în direct la TV.

ADVERTISEMENT

„Telenovelă” închisă! Transferul lui Mario Tudose la FCSB a picat

Mutarea lui Mario Tudose de la FC Argeș la FCSB a fost o adevărată telenovelă, iar transferul pare picat, cel puțin momentan. Mihai Stoica a povestit că s-a înțeles cu tatăl fotbalistului, însă conducerea lui FC Argeș s-a răzgândit în privința sumei:

„Mario Tudose este un capitol închis, cel puțin în perioada asta de transferuri. Gigi a avut o înțelegere cu Dani Coman, care, nu știu din ce motiv, am presupus că din cauza intervenției primarului, a picat. Nu putem să fim la cheremul unui club care dă dovadă de o asemenea neseriozitate.

ADVERTISEMENT

N-am întâlnit așa ceva în întreaga mea carieră. Cu toți oamenii cu care am discutat, a rămas așa cum ne-am înțeles. Mai întâi s-au înțeles și apoi au zis că așteaptă următoarea ofertă. Tatăl său a negociat în numele său și am bătut palma”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Dani Coman a intervenit în direct. Care este punctul de vedere al președintelui lui FC Argeș

Președintele „vulturilor violeți” a intrat în direct și și-a expus versiunea sa de adevăr despre cazul Mario Tudose: „Cred că e capitol închis și pentru noi. Eu am avut o discuție cu Mario ieri, am avut și azi. După toate discuțiile contradictorii care au fost, e posibil să fie un capitol închis. El a fost, oarecum, luat prin surprindere, pentru că toate discuțiile le-a făcut tatăl lui.

ADVERTISEMENT
VIDEO Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul...
Digi24.ro
VIDEO Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul de flăcări e înfricoșător

Tatăl lui ne-a mulțumit că nu ne interesează doar banii, l-a luat în brațe pe domnul primar, după care a spus că vrea să plece la FCSB. Noi am fost deschiși în situația în care Mario își dorește cu ardoare să plece. Nu-l putem ține cu forța. Cu FCSB nu am negociat, am primit doar o ofertă din partea lor. După o ședință internă am considerat că nu este suficientă oferta făcută de FCSB. Nu am apucat să negociem pentru că domnul Becali nu a fost dispus”, a spus Dani Coman, conform sursei citate anterior.

ADVERTISEMENT
Leo Messi i-a spus-o în față:
Digisport.ro
Leo Messi i-a spus-o în față: "Nu calci la națională cât timp sunt eu aici!"

Dialog încins între conducătorii celor două cluburi! Mihai Stoica a răbufnit: „Dacă nu minți tu, înseamnă că minte Gigi! Hai să facem un test poligraf”

Auzind explicația lui Dani Coman, Mihai Stoica, prezent în platou, a intervenit și a deschis un dialog extrem de aprins: „Înseamnă că minte Gigi. Am înțeles”

Dani Coman: „Meme, tu mă cunoști și știi că spun adevărul”

Mihai Stoica: „Dani, nu știu ce adevăr spui, dar eram de față când ai spus că te sună tatăl băiatului, iar tatăl băiatului era cu noi și nu suna pe nimeni”

ADVERTISEMENT

Dani Coman: „Eu am spus că mă sună domnul primar, poate s-a înțeles greșit”

Mihai Stoica: „Nu, ai spus că te sună tatăl băiatului. Bun, așa am înțeles noi. Tu nici nu știai unde suntem”

Dani Coman: „Bine, tu ești deștept și noi suntem proști”

Mihai Stoica: „Hai să facem un test poligraf cu toate astea. Eu am rămas șocat! Dacă Gigi minte că v-ați înțeles…”

Dani Coman: „Eu am negociat cu tine sau cu Gigi?”

Mihai Stoica: „Gigi mi-a spus că v-ați înțeles la 1 milion de euro, dar înseamnă că minte el”

Dani Coman: „De negociat, nu s-a negociat”

Mihai Stoica: „Atunci de ce mi-ai spus să-l conving pe tatăl băiatului să vrea să vină? Am înțeles, n-am ce să spun altceva. Gigi zice una, Dani zice alta. Mi-ai zis să-ți fac o ofertă de 400.000 ca să o trimiți la Benfica. Am toate mesajele. Ieri a vorbit cu Gigi și i-a spus că a vorbit cu domnul primar și așteaptă altă ofertă și atunci a înnebunit Gigi”, a fost replica care a închis dialogul dintre cei doi.

1,27 e cota Betano pentru „victorie FCSB” în meciul cu Csikszereda
Marius Șumudică nu îl menajează deloc pe Louis Munteanu nici după umilința naționalei:...
Fanatik
Marius Șumudică nu îl menajează deloc pe Louis Munteanu nici după umilința naționalei: „Fotbalul te pedepsește, îmi pare rău de ce talent are”
Cum arată acum fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Melissa locuiește în...
Fanatik
Cum arată acum fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Melissa locuiește în străinătate
Dezamăgire mare pentru românii din Cipru! Anunțul făcut înaintea meciului naționalei lui Mircea...
Fanatik
Dezamăgire mare pentru românii din Cipru! Anunțul făcut înaintea meciului naționalei lui Mircea Lucescu
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
ULUITOR! Ce salariu va încasa, de fapt, Ianis Hagi în Turcia. Suma impresionantă...
iamsport.ro
ULUITOR! Ce salariu va încasa, de fapt, Ianis Hagi în Turcia. Suma impresionantă primită la semnătură de tricolor
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!