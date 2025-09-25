Mihai Stoica și Florin Tănase și-au aflat pedeapsa! Ce sancțiuni au primit de la FRF după ce i-au „mitraliat” pe arbitrii George Găman și Horațiu Feșnic

Sport

A venit nota de plată în cazul lui Mihai Stoica și al lui Florin Tănase. Ce sancțiuni au primit de la Comisia de Disciplină a FRF pentru criticile îndreptate către arbitraj.
Mihai Dragomir
25.09.2025 | 09:46
SuperLiga conține deseori scandaluri legate de arbitraj, în care oficialii și jucătorii echipelor se plâng public de anumite decizii luate de „centrali” pe teren. Comisia de Disciplină și Etică a FRF sancționează însă aceste atitudini, cei mai recenți pedepsiți fiind Mihai Stoica și Florin Tănase de la FCSB.

Ce amenzi au primit Mihai Stoica și Florin Tănase după criticile aduse arbitrajului

FCSB nu a ezitat niciodată să își manifeste dezacordul față de unele decizii de arbitraj. S-a întâmplat deja în acest sezon când Mihai Stoica a tunat în direct la adresa lui George Găman, dar și când Florin Tănase a avut un discurs extrem de dur la adresa arbitrului Horațiu Feșnic după Dinamo – FCSB 4-3.

Comisia de Disciplină și Etică a FRF nu a trecut cu vederea toate declarațiile date de oficialul și de jucătorul campioanei României. Cei doi au fost amendați, fiind nevoiți să scoată din buzunar fiecare câte 5650 de lei.

„Avertisment și penalitate sportivă de 5650 lei”

„Admite sesizarea Comisiei Centrale a Arbitrilor În temeiul art. 12, 14 Bis și 52.2.a din RD al FRF, pârâtul Stoica Mihai se sancționează cu Avertisment și penalitate sportivă de 5650 lei”, este sancțiunea primită de Mihai Stoica.

„Admite sesizarea Comisiei Centrale a Arbitrilor În temeiul art. 12, 14 Bis și 52.2.a din RD al FRF, pârâtul Tănase Florin se sancționează cu Avertisment –

Admite sesizarea Comisiei Centrale a Arbitrilor În temeiul art. 12, 14 Bis și 52.2.a din RD al FRF, pârâtul Tănase Florin se sancționează cu Avertisment și penalitate sportivă de 5650 lei”, sunt cele două precizări făcute și în dreptul lui Florin Tănase, conform FRF.

