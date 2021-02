Mihai Stoica și Ion Crăciunescu s-au contrat dur la TV: „Nu pot să dorm la noapte de ce spui” / „Pe asta nu ți-o iert ”

Mihai Stoica a vorbit despre situația de la FCSB și consideră că arbitrajele din ultima vreme sunt împotriva formației lui Toni Petrea. Acesta a avut și un schimb dur de replici cu Ion Crăciunescu, despre care a spus că se descalifică din poziția de specialist, pentru că a declarat că a fost penalty pentru formația din Sibiu, când de fapt trebuia dictat fault în atac la Andrei Vlad.

Managerul general al FCSB-ului a amintit de meciul cu Hermannstadt, când sibienii au avut un penalty controversat în debutul meciului și despre un penalty pe care echipa sa l-a avut tot la acel meci, dar pe care arbitrul nu l-a acordat. Ion Crăciunescu a intervenit telefonic și a încercat să explice motivul pentru care el consideră că arbitrul a judecat corect faza respectivă, și anume dictarea penalty-ului pentru Hermannstadt.

Totodată, MM Stoica a comentat și ce consideră că ar trebui să se întâmple cu greșelile arbitrilor, discutând și despre atitudinea lui Istvan Kovacs.

Contrele dintre Ion Crăciunescu și Mihai Stoica

Ion Crăciunescu: În ceea ce privește ce a spus dânsul că mă descalifică pe mine ce am declarat la meciul Hermannstadt cu FCSB. Argumentul meu e că jucătorul în atac joacă regulamentar mingea cu piciorul. Portarul nu rămâne pe loc, sare și deplasează piciorul drept pe direcția de deplasare a atacantului și îi împiedică alergarea adversarului. Nu știu de ce mă descalifică pe mine o astfel de decizie din partea unui om despre care am respect.

MM Stoica: Unde să alerge, Ioane, că intră cu capul în bară dacă aleargă

Ion Crăciunescu: Cum să spună atacantul care a fost întrerupt din alergare că nu e fault. MM, tu ai jucat și fault, el duce piciorul către minge.

MM Sroica: Nu cumva el a forțat penalty-ul, eu i-aș fi dat un galben

Ion Crăciunescu: Asta cu a căutat penalty-ul e atunci când nu e interesat de mingea, ce să fi făcut, să se evapore?

MM Stoica: Cred că n-o să ajungem la nicio concluzie

Ion Crăciunescu: Cred că ar trebui să-ți retragi ce ai spus despre mine, pentru că nu ți-o voi ierta

MM Stoica: Ee..bine, dacă nu o să-mi cer scuze, asta este. Eu cred că negi adevărul, în plus scuzele nu se cer, se prezintă.

Ion Crăciunescu: Să spunem lucrurile pe nume și să nu ne jignim.

MM Stoica: Nu mă interesează părerile lui Ion Crăciunescu, le-am auzit, dacă un fost mare arbitru susține ceva ce mi se pare că e lipsit de logică, eu ce să mai fac. Crăciunescu a spus că nu a fost penalty, Balaj spune că a fost penalty. Crăciunescu trebuie să înțeleagă că atâta timp cataloghează prestația unui arbitru și eu în calitate de invitat pot să cataloghez prestația specialistului.

MM Stoica: Nu mă interesează ce spune Crăciunescu, că ce spune un specialist nu e literă de lege.

Ion Crăciunescu: Eu nu mai vreau să intru în discuție cu acest individ, cu el nu poți să porți o discuție

MM Stoica: Am înțeles, dar lasă-ne în pace, nu ne mai tot certa, că vin și eu la televizor după un an de zile și intri tu să ne cerți. Nu pot să dorm la noapte că nu mai vorbește Crăciunescu cu mine.

Ion Crăciunescu: Doar stai și dai din gură, cu tine nu mai am ce vorbi.

Mihai Stoica pune tunurile pe arbitri

Mihai Stoica a comentat ultimele meciuri ale FCSB-ului și a evidențiat greșelile de arbitraj care s-au făcut împotriva echipei pe care o manageriază:

„Eu am prins arbitri precum Rainea, Ignea, am prins apoi ca oficial arbitri precum Ion Crăciunescu, Adrian Porumboiu sau Balaj.

Am ajuns să-l vedem pe Cătălin Popa sau pe domnul Kovacs, reprezentanți ai next gen. S-au acumulat prea multe probleme.

Nici eu nu mă ridic sau nu m-am ridicat la nivelul lui Ion Alexandrescu. Cred că ne ducem în cap în toate domeniile, nu că sunt pesimist, dar sunt realist.

La Popa te aștepți să facă prostii, dar nu în aceeași direcție. Kovacs se crede intangibil și aroganța lui e deranjantă”.

„Kovacs poate să iasă să spună că s-a comportant arogant cu Coman, dar problema e alta, că la el se vede pe cameră ce a zis. Mă îndoiesc să mintă Benga când a spus ce a spus despre Kovacs.

Kovacs i-a spus medicului nostru la Târgu Mureș că nu orice sânge e roșu. Sezonul trecut ne-a masacrat la meciul cu Astra, a refuzat să ne dea două penalty-uri. Cum să ne mirăm că același Kovacs dă penalty la Camora. Știe cineva de la CCA că el figurează că e din Carei, dar stă de ani de zile la Cluj?

Nu prea avem cu cine, Valeriu Argăseală a mai vorbit cu Vasaras, dar atâta timp cât e delegat înseamnă că nu se consideră că a greșit”, a mai spus Mihai Stoica la TV DigiSport.

„Sunt greșeli grave de arbitraj!”

„Din punctul meu de vedere sunt două opțiuni. Îl recuzi pe Kovacs, la 5 recuzări a ieșit cum era pe vremea regretatului Dan Petrescu, iar a doua este introducerea VAR-ului. Gigi a spus că dă banii el, Mihai Rotaru a spus că plătește și el. Nu știu cât de interesați sunt cei de la CFR, dar și ei au spus că vor VAR.

Am avut meci cu Iașiul, la 0-0 și 1-1, penalty-uri clare, Marian Barbu era la centru, dar am zis că a fost ok, până la urmă câștigasem și în rest arbitrase bine.

Sunt greșeli atât de grave, cum a fost și la meciul cu Hermannstadt, când un fault la portar s-a transformat în lovitură de la 11 metri. Ce face Vlad la faza aia?

Cu tot respectul pentru Ion Crăciunescu, e posibil ca la un moment dat antipatiile față de anumite persoane să-i facă pe unii specialiști să declare lucruri fanteziste. Antipatii față de Gigi.

Eu cred, cu tot respectul pe care i-l port, că se descalifică dacă spune că a fost penalty pentru Hermannstadt în meciul cu noi.

Când tu dai un penalty atât de controversat și când ai un penalty pe care nu vrei să-l dai pentru FCSB, eu cred că intervin niște probleme”, a continuat Mihai Stoica.

„M-a șocat atitudinea arbitrului asistent când a văzut că Octavian Popescu e lovit clar de Sintean. Se face că nu vede și atunci mă întreb, oare nu vor să vadă.

Edi are perfectă dreptate, dar spune adevărul cum îi place lui. Edi a spus că a fost dezavantajat la meciul cu Voluntari, când într-adevăr mingea pare că a depășit linia porții. Dacă ar fi fost filmat de pe linia de poartă, atunci s-ar fi văzut, probabil și noi am fi făcut scandal pe tema asta.

A mai spus că a fost dezavantajat cu Clinceni și cu Sepsi, dar ambele meciuri au fost câștigate de CFR Cluj, deci nu se poate vorbi despre viciere de rezultat.

Cum să discutăm de Radu Petrescu… Crăciunescu spune că a fost penalty la meciul cu Hermannstadt și că la meciul din tur cu Dinamo nu a fost penalty după intrarea lui Isma Lopez la Dennis Man”, a mai spus MM Stoica.