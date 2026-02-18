Sport

Mihai Stoica, siderat după ce a văzut imaginile cu Cristi Chivu în Norvegia: „Aia e carpetă de la căminul cultural”. Video

Mihai Stoica a provocat hohote de râs în direct! Cum a comentat imaginile de senzație cu Cristi Chivu de dinainte de Bodo/Glimt - Inter Milano
Gabriel-Alexandru Ioniță
18.02.2026 | 19:47
Mihai Stoica siderat dupa ce a vazut imaginile cu Cristi Chivu in Norvegia Aia e carpeta de la caminul cultural Video
ULTIMA ORĂ
Mihai Stoica a comentat imaginile cu Cristi Chivu de dinainte de Bodo/Glimt - Inter Milano. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
Mihai Stoica a fost pur și simplu uluit de imaginile în care Cristi Chivu a apărut în timp ce inspecta gazonul sintetic pe care miercuri seară se joacă meciului Bodo/Glimt – Inter Milano, turul play-off-ului din Champions League.

Mihai Stoica, reacție spumoasă după ce a văzut imaginile cu Cristi Chivu de dinainte de Bodo/Glimt – Inter Milano din Champions League

Antrenorul român a observat de la fața locului „valurile” existente la colțurile acelei suprafețe și a fost surprins când părea să caute soluții pentru rezolvarea acestei probleme. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a opinat că nu este normal ca UEFA să permită disputarea meciurilor de la acest nivel pe astfel de terenuri.

„Uite-te și tu ce cute are acolo. Asta e de Champions League? E normal așa ceva? Aia e carpetă de la căminul cultural, nu există așa ceva. Pe bune, nu e normal așa ceva. Ăsta nu e teren de Champions League. E ca la așternut, tragi dintr-o parte se duce în cealaltă. Nu e normal. Asta e o chestie pe care chiar am ridicat-o, am vorbit cu delegați.

Clima din Norvegia nu este mult mai rea decât în Marea Britanie. Ăsta nu e teren de fotbal. Cum era gazonul la Aberdeen, Doamne! Fenomenal. Hibrid, dar fenomenal. Am jucat noi la Stavanger, aveai impresia că e dat cu verde bitumul. La Nordsjaelland la fel. Nu e normal”, a spus Mihai Stoica în direct la Prima Sport. 

Ce a spus Cristi Chivu despre acest subiect înaintea meciului Bodo/Glimt – Inter Milano

În mod firesc, antrenorul român s-a arătat îngrijorat de faptul că jucătorii săi ar putea ajunge să aibă anumite probleme de integritate fizică din cauza acestei chestiuni.

„Știm cât de important este meciul, având în vedere campania noastră destul de reușită din Liga Campionilor până acum.

Din păcate, trebuie să trecem de play-off împotriva unei echipe care a creat probleme multor formații. Bodo este o echipă puternică. Clubul progresează, la fel ca fotbalul norvegian în general.

(n.r. Despre terenul sintetic) Întotdeauna există îngrijorări cu privire la siguranța jucătorilor, iar mie îmi pasă de asta.

Nu cred că se vor întâmpla miracole, dar vom fi pregătiți să luptăm. Ei (n.r. Bodo/Glimt) vor face tot posibilul să ne pună bețe în roate, dar noi vom fi pregătiți să facem același lucru.

Nu zăpada ne afectează, ci Bodo și tot ceea ce fac ei. Au spirit, calitate, mulți jucători care se descurcă bine aici (n.r. în Norvegia) și în străinătate. Mișcarea este în plină creștere și va trebui să fim pregătiți pentru orice”, a declarat Chivu la conferința de presă premergătoare meciului, citat de fcinternews.it. 

Momentul în care Cristi Chivu a inspectat suprafața de joc înainte de Bodo/Glimt – Inter Milano

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
