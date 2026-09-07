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Mihai Stoica (61 de ani) a vorbit la emisiunea MM LA FANATIK despre evoluțiile lui Ricardo Pădurariu (19 ani) din acest start de sezon. Tânărul fundaș, care are o clauză de reziliere de 50.000.000 de euro, a impresionat inclusiv în derby-ul disputat sâmbătă contra rivalei Dinamo, pe care FCSB l-a pierdut cu 1-2.

Mihai Stoica, încântat de evoluțiile lui Ricardo Pădurariu

Ricardo Pădurariu a revenit la FCSB în această vară după ce a petrecut sezonul precedent sub formă de împrumut la Corvinul Hunedoara. Tânărul fundaș stânga s-a impus ca titular la formația „roș-albastră”, iar Mihai Stoica a dezvăluit că acesta are o clauză de reziliere de 50 de milioane de euro. „Rici a avut niște incursiuni pe care eu nu le-am văzut la niciun jucător de vârsta lui și sunt în fotbal de foarte mulți ani. Un fundaș lateral care să poată să ajungă în situații de finalizare într-un meci de genul ăsta, în 10 contra 11, împotriva unui adversar pe care toată lumea îl vede cel mai bun din România, la un derby. Mie mi se pare că, într-adevăr, copilul ăsta are un potențial formidabil.

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Lui Pădurariu i s-a stabilit o clauză de 50 de milioane de euro. Sunt foarte multe clauze la care nu se ajunge, dar, de regulă, clauzele astea se pun foarte mari când vezi un jucător tânăr care are perspective. Cel mai important pentru el, am și vorbit aseară după meci. este să nu își piardă capul acum. Dar nu pare că ar fi genul de persoană care să își piardă capul. Îți dai seama ce se poate întâmpla, toți cei care îl înconjoară să îl deregleze. Dar pentru asta suntem și noi acolo, dacă se ridică, să îl punem cu picioarele pe pământ”, a declarat oficialul FCSB-ului la emisiunea MM LA FANATIK.

Ce jucători l-au impresionat pe Mihai Stoica în derby-ul Dinamo – FCSB 2-1

Chiar dacă contra lui Dinamo, a scos în evidență evoluțiile unor jucători. „Mi-a plăcut foarte mult Arnold Garita. Era clar că nu trebuia să joace în meciul cu UTA, abia venise și nici fusul orar nu l-a ajutat, dar are în 3 zile două meciuri în care a jucat foarte bine, cu FC Argeș și Dinamo. Cred că este o achiziție extrem de inspirată.

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Mă bucur că David Miculescu punctează în al doilea meci consecutiv și o face și cu piciorul drept, de la distanță. Îmi pare foarte rău că Stoian a reușit ‘performanța’ să rateze dintr-o poziție ideală, o ocazie imensă, cine știe ce se întâmpla la 1-1. Mie mi-a plăcut atitudinea jucătorilor, agresivitatea lor. Chiar dacă Târnovanu a fost cel mai bun jucător de pe teren, nu am absolut nimic de reproșat nimănui”, a spus președintele Consiliului de Administrație de la FCSB în exclusivitate pentru FANATIK.

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