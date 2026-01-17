ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a avut o seară deloc confortabilă în tribunele stadionului din Mioveni, acolo unde s-a jucat meciul FC Argeș – FCSB, scor 1-0. Oficialul campioanei a trăit un moment destul de neplăcut în timp ce se uita la partidă, fiind înjurat de un copil.

Mihai Stoica, șocat de ce a trăit în tribune la FC Argeș – FCSB 1-0: „Un copil m-a înjurat de la jumătate de metru! Jandarmul se uita”

Nici nu a ajuns bine în tribunele Stadionului Orășenesc Mioveni, că MM a și fost luat în primire de fanii gazdelor. În direct la FANATIK SUPERLIGA, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit că cei prezenți la meci au început să-l înjure de la foarte mică apropiere.

Cel mai grav este faptul că nu a fost luat la rost de oameni majori, ci inclusiv de un copil. „Era un copil care m-a înjurat de la juma de metru”, a spus Stoica, .

„Când am urcat, mă rog, mult spus la lojă, în coșmelia aia, unde am văzut meciul, mă înjurau unii, așa… dar, știi, eu sunt obișnuit să mă înjure unii de la 20 de metri, că, na… dar să te înjure de la juma de metru, e puțin mai enervant. Dar, atât, nimic altceva.

Era un băiat care mergea după mine și spunea: ‘ați distrus fotbalul românesc! ați distrus fotbalul românesc!’ Zic, ce ai, măi, băiatule, nu te simți bine? Te-a rupt frigul ăsta. Și mai era un copil care m-a înjurat de la juma de metru și l-am întrebat dacă mai vrea să vadă meciul sau vrea să…”, a spus MM.

Mihai Stoica, revoltat de comportamentul Jandarmeriei în astfel de cazuri: „Să-și facă datoria”

a concluzionat faptul că nu a avut parte de niciun incident grav. În schimb, nu s-a ferit din a critica modul în care s-a comportat Jandarmeria. În opinia lui MM, fanii care înjură trebuie imediat amendați, iar astfel nu se mai ajunge la unele incidente nedorite.

„Nu, nu a fost niciun incident în opinia mea, înjură oamenii, ce să facem. Pentru că e o problemă: jandarmeria era acolo. Dacă Jandarmeria și-ar face datoria, nu ar mai înjura oamenii. Pentru că, dacă eu te înjur e tine pe stradă, imediat sunt reținut și sunt amendat pentru ultraj și… dar pe stadion orice e permis.

Adică omul mă înjură în fața jandarmului, iar jandarmul se uită și spune haide, mergeți mai departe. Păi, de ce? Ia-l și dă-i amendă, ca să nu mai înjure altădată, că amenzile sunt destul de mari. Bă, dar dă-i amendă, de ce să-l lași să mă înjure, când eu merg pe drumul meu. Dar dacă, mă rog… Mergeți mai repede. Păi, de ce să merg mai repede? Fă-ți treaba”, a mai punctat Stoica.