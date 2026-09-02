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FCSB s-a încurcat în weekend cu UTA. Roș-albaștrii au pierdut cu scorul de 1-3 la Târgoviște. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului, a rămas șocat de jocul slab prestat de echipa din Capitală, dar și de comportamentul unora dintre suporteri.

Moment incredibil înainte de FCSB – UTA! Ce i-a spus un copil lui Mihai Stoica

Înainte de lovitura de start, Mihai Stoica și jucătorii de la FCSB au stat la autografe și au făcut poze cu suporterii, așa cum se întâmplă înaintea aproape fiecărui meci jucat de roș-albaștri în afara Capitalei. Mai mulți fani s-au adunat în fața stadionului pentru a-și vedea favoriții.

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Mihai Stoica recunoaște însă că a rămas surprins de comportamentul unui copil. a explicat, în emisiunea „MM la FANATIK”, că un puști i s-a adresat într-un mod lipsit de respect și l-a întrebat dacă Denis Drăguș mai semnează sau nu cu FCSB.

„Vine Drăguș, bă?”. Mihai Stoica a rămas fără cuvinte! Ce s-a întâmplat înainte de FCSB – UTA

este de părere că, în ziua de azi, copiii nu mai arată același respect. Mihai Stoica l-a mustrat ușor pe puști, iar oamenii prezenți la fața locului i-au dat dreptate președintelui Consiliului de Administrație de la FCSB.

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„Văd că e o chestie universal valabilă, nu doar la fotbal. Făceam fotografii cu suporterii înainte de meciul cu UTA și un copil de 14 ani, dar nu mai mult în niciun caz, mi-a zis: «Vine Drăguș, bă?». M-am oprit și i-am zis: «Bă?». Era multă lume. «Poate vine Drăguș, dar bă?!». Oamenii au sesizat. L-au întrebat: «Cum vorbești?». A zis că îi pare rău. Vin copii și mai mici care vorbesc așa. Eu aveam foarte mult bun-simț”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate, la „MM la FANATIK”.