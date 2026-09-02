Sport

Mihai Stoica, șocat de un fan de 14 ani după eșecul FCSB. „Vine Drăguș, bă?”. Exclusiv

Mihai Stoica a povestit la „MM la FANATIK” dialogul incredibil avut cu un puști înainte de FCSB – UTA. Întrebarea despre Denis Drăguș l-a surprins pe oficialul roș-albaștrilor.
Alex Bodnariu
02.09.2026 | 13:30
Mihai Stoica socat de un fan de 14 ani dupa esecul FCSB Vine Dragus ba Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
„Vine Drăguș, bă?”. Mihai Stoica a rămas fără cuvinte! Ce s-a întâmplat înainte de FCSB – UTA
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FCSB s-a încurcat în weekend cu UTA. Roș-albaștrii au pierdut cu scorul de 1-3 la Târgoviște. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului, a rămas șocat de jocul slab prestat de echipa din Capitală, dar și de comportamentul unora dintre suporteri.

Moment incredibil înainte de FCSB – UTA! Ce i-a spus un copil lui Mihai Stoica

Înainte de lovitura de start, Mihai Stoica și jucătorii de la FCSB au stat la autografe și au făcut poze cu suporterii, așa cum se întâmplă înaintea aproape fiecărui meci jucat de roș-albaștri în afara Capitalei. Mai mulți fani s-au adunat în fața stadionului pentru a-și vedea favoriții.

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Mihai Stoica recunoaște însă că a rămas surprins de comportamentul unui copil. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a explicat, în emisiunea „MM la FANATIK”, că un puști i s-a adresat într-un mod lipsit de respect și l-a întrebat dacă Denis Drăguș mai semnează sau nu cu FCSB.

„Vine Drăguș, bă?”. Mihai Stoica a rămas fără cuvinte! Ce s-a întâmplat înainte de FCSB – UTA

Oficialul roș-albaștrilor este de părere că, în ziua de azi, copiii nu mai arată același respect. Mihai Stoica l-a mustrat ușor pe puști, iar oamenii prezenți la fața locului i-au dat dreptate președintelui Consiliului de Administrație de la FCSB.

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„Văd că e o chestie universal valabilă, nu doar la fotbal. Făceam fotografii cu suporterii înainte de meciul cu UTA și un copil de 14 ani, dar nu mai mult în niciun caz, mi-a zis: «Vine Drăguș, bă?». M-am oprit și i-am zis: «Bă?». Era multă lume. «Poate vine Drăguș, dar bă?!». Oamenii au sesizat. L-au întrebat: «Cum vorbești?». A zis că îi pare rău. Vin copii și mai mici care vorbesc așa. Eu aveam foarte mult bun-simț”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate, la „MM la FANATIK”.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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