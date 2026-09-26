Sport

Mihai Stoica, surprins de România lui Gică Hagi în eșecul cu Suedia: „Nu-mi aduc aminte să fi jucat așa”

Mihai Stoica a analizat prestația „tricolorilor” din Suedia - România 2-1. Președintele C.A. de la FCSB debordează de optimism, chiar dacă Gică Hagi a debutat cu stângul în Liga Națiunilor
Cristian Măciucă
26.09.2026 | 07:30
Mihai Stoica surprins de Romania lui Gica Hagi in esecul cu Suedia Numi aduc aminte sa fi jucat asa
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Mihai Stoica, analiză la „cald” după Suedia - România 2-1: „Gică Hagi are pe ce să construiască”. FOTO: sportpictures.eu
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Mihai Stoica (61 de ani) este unul dintre românii optimiști după Suedia – România 2-1. Președintele C.A. de la FCSB a văzut partea plină a paharului și crede că Gică Hagi (61 de ani) poate resuscita prima reprezentativă.

Analiza lui Mihai Stoica după Suedia – România 2-1

Gică Hagi nu a avut parte de debutul pe care îl aștepta pe banca naționalei în Liga Națiunilor. România a pierdut la Stockholm, scor 1-2, cu reprezentativa Suediei. Pentru nordici au marcat vedetele Isak (20) și Gyokeres (43), în timp ce golul „tricolorilor” a fost marcat de Dennis Man (29). Pentru selecționata „Regelui” urmează duelul cu Bosnia & Herțegovina, programat luni, 28 septembrie, de la ora 21:45.

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„Au fost două meciuri într-unul. Culmea, am pierdut când am fost mai buni decât ei. Eu spun că am fost chiar mai buni decât ei. Nu se face 2-1 pentru noi, se face pentru ei. Au pus ceva presiune, dar nu cine știe ce. În a doua nu am mai fost pe teren. E adevărat, așa e. Nu știu explicațiile. A ieșit Băluță și a intrat Screciu.

Nu am început bine deloc a doua repriză. Dar prima ne poate da speranțe. Eu cred că Gică are pe ce să construiască. Asta e părerea mea. Am jucat în prima cum nu îmi aduc aminte să fi jucat împotriva unui adversar teoretic mult mai bun. Cu dezinvoltură, am ajuns la poartă, am avut acțiuni legate. Am întâlnit și un adversar care parcă nu a fost foarte agresiv”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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