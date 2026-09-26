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Mihai Stoica (61 de ani) este unul dintre românii optimiști după Suedia – România 2-1. Președintele C.A. de la FCSB a văzut partea plină a paharului și crede că Gică Hagi (61 de ani) poate resuscita prima reprezentativă.

Analiza lui Mihai Stoica după Suedia – România 2-1

Gică Hagi nu a avut parte de debutul pe care îl aștepta pe banca naționalei în Liga Națiunilor. România a pierdut la Stockholm, scor 1-2, cu reprezentativa Suediei. Pentru nordici au marcat vedetele Isak (20) și Gyokeres (43), în timp ce . Pentru selecționata „Regelui”

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„Au fost două meciuri într-unul. Culmea, am pierdut când am fost mai buni decât ei. Eu spun că am fost chiar mai buni decât ei. Nu se face 2-1 pentru noi, se face pentru ei. Au pus ceva presiune, dar nu cine știe ce. În a doua nu am mai fost pe teren. E adevărat, așa e. Nu știu explicațiile. A ieșit Băluță și a intrat Screciu.

Nu am început bine deloc a doua repriză. Dar prima ne poate da speranțe. Eu cred că Gică are pe ce să construiască. Asta e părerea mea. Am jucat în prima cum nu îmi aduc aminte să fi jucat împotriva unui adversar teoretic mult mai bun. Cu dezinvoltură, am ajuns la poartă, am avut acțiuni legate. Am întâlnit și un adversar care parcă nu a fost foarte agresiv”, a declarat Mihai Stoica, la

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Și Basarab Panduru e optimist: „Peste ce mă așteptam”

În asentiment cu președintele C.A. de la FCSB este și fostul internațional Basarab Panduru (56 de ani). „Prima repriză, pentru mine, a fost mai bună. A doua… cam pe acolo. Dar prima repriză a fost peste ce mă aşteptam”, a declarat Basarab Panduru.