Mihai Stoica știe care este jucătorul ce poate decide derby-ul Universitatea Craiova – FCSB: ”Mai trebuie ‘scuturat’ uneori”

Căpitanul campioanei României . Jucătorul a suferit o leziune la bicepsul femural și urmează să fie tratat la Belgrad de Marijana Kovacevic.

Alex Băluță, pariul lui Mihai Stoica pentru Universitatea Craiova – FCSB

Intrat în locul lui Darius Olaru la derby-ul cu Dinamo, Alex Băluță a avut o . Încântat de evoluția acestuia, Mihai Stoica a admis că este jucătorul ce poate face diferența la întâlnirea Universitatea Craiova – FCSB.

”Băluță e excepțional, un băiat de vestiar cum rar am avut. Este responsabil cu glumele, stârnește hohote de râs, e extraordinar, dar își pierde focusul uneori, asta e problema lui. Eu știu că uneori exagerez, că nu era o problemă că a ieșit atunci agale de pe teren, dar am făcut-o ca să-i dau un semnal.

Nu se pune că s-a scuzat atunci. El acum a venit (n.r. – cu Dinamo) și a luat meciul pe cont propriu, a marcat primul gol după acțiunea lui Octavian Popescu, apoi pasa genială la golul lui Phelipe, permanent în presing, permanent conectat.

După meci mi-a dat dreptate, mi-a zis că mai trebuie ‘scuturat’ uneori. Mai ales în absența lui Olaru a redevenit jucătorul care poate fi decisiv, cum a fost și în play-off-ul trecut. Oltenii au ceva special, el a răspuns pe teren mereu, chiar și atunci când a fost amenințat de suporterii Universității. Poate fi decisiv și duminică”, a declarat Stoica, la .

Ce l-a nemulțumit pe oficial la meciul cu Rapid

Alex Băluță a fost titular în derby-ul FCSB – Rapid 0-0, dar a fost înlocuit în minutul 56. Vizibil dezamăgit de schimbare, , motiv pentru președintele Consiliului de Administrație de a-l critica.

”Băluță a ieșit într-o alergare ușoară, i-am zis că m-a deranjat mult gestul ăsta! I-am și zis! Orice fotbalist care rămâne după pauză și este schimbat fix după pauză este nemulțumit, dar nu îți ajuți echipa așa agale!

Băluță a fost mult sub ce poate, mult, foarte mult. Nu sunt supărat pe el, doar că a fost sub cota lui, că e un jucător foarte bun și ne-a obișnuit cu evoluții mult mai bune. Că își pierde Olaru câteodată controlul și pune o piedică sau comentează, mai pot să accept pentru că îl cunosc și pentru că știu cât bun-simț are, dar nu se poate controla în unele momente.

Dar că să nu ieși în sprint… Păi, de câte ori a fost schimbat Octavian Popescu, venea în sprint când, bineînțeles, nu conduceam, iar acum Băluță a venit așa, într-o alergare ușoară”, a spus Mihai Stoica.