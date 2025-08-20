Mihai Stoica știe ce trebuie să facă FCSB pentru a trece de Aberdeen! Cum i-a ironizat pe suporterii scoțieni: „Nu e ceva care să ne impresioneze”

Mihai Stoica a prefațat , de joi seară, și a apreciat că, dacă echipa roș-albastră va reuși să joace și în această partidă cum a făcut-o în cea mai mare parte din , atunci campioana României va avea șanse destul de mari să obțină un rezultat favorabil în Scoția.

Mihai Stoica, analiză înainte de Aberdeen – FCSB: „Dacă vom reuși să jucăm cum am făcut cu Rapid, putem să ne impunem”

De asemenea, cu aceeași ocazie, președintele Consiliului de Administrație de la clubul roș-albastru a făcut și o analiză asupra adversarilor și, în plus, a comentat și scenografia pregătită de fanii lui Aberdeen, dezvăluită încă din cursul zilei de miercuri, una formată din stegulețe colorate în alb și roșu, adică exact culorile lui Dinamo.

Oficialul de la FCSB a spus că nu are de ce să există o influență a acestei chestiuni asupra echipei în acest meci, întrucât formația antrenată de Elias Charalambous este obișnuită cu astfel de momente, inclusiv la nivel continental.

„Întâlnim o echipă cu un specific echipelor mai mici din fotbalul scoțian. Un adversar destul de incomod, nu este o echipă pe care să o subestimăm, un stil direct, combativ, câțiva jucători interesanți. S-a europenizat fotbalul britanic, fotbalul scoțian este mult diferit de cel din Anglia, nu sunt nici banii de acolo, dar nu este nici un adversar modest. Dacă vom reuși să jucăm cum am făcut cu Rapid până în minutul 91, putem să ne impunem.

Cum a comentat atmosfera care se anunță la ora partidei din Scoția: „

(n.r. Despre fanii celor de la FCSB) Nu știu câți vor fi, vom vedea mâine, nu cred că e impresionant pentru noi, am jucat pe stadioane mult mai mari și cu scenografii mult mai interesante. (n.r. Despre scenografia pregătită de fanii lui Aberdeen) Aici văd că sunt multe steaguri, ok, nu e ceva care să ne impresioneze. Nu cred că atmosfera poate să fie ceva care să ne cauzeze, noi trebuie să fim aia prea buni, nu cei care am fost pe la alte meciuri.

(n.r. Dacă se poate tranșa soarta dublei manșe încă din meciul tur) Nu știu, depinde. Am văzut ieri Ferencvaros cu Qarabag, se pare că s-a dat verdictul acolo, dar nu poți să știi niciodată, nu mai este regula golurilor în deplasare.

Sigur că îmi doresc să obțin un rezultat bun, poate chiar o victorie, dar asta nu înseamnă că tranșăm soarta calificării”, a spus Mihai Stoica în direct la , direct din Scoția.