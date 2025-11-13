Sport

Mihai Stoica, supărat la dezvelirea statuii lui Helmut Duckadam: „Am asta în ADN, n-am ce să fac!”

Mihai Stoica a fost prezent în județul Arad, acolo unde la aproape un an de la dispariția lui Helmut Duckadam a fost dezvelită o statuie în cinstea sa.
13.11.2025 | 22:53
Mihai Stoica suparat la dezvelirea statuii lui Helmut Duckadam Am asta in ADN nam ce sa fac
Reproșurile aduse de Mihai Stoica la ziua dedicată lui Helmut Duckadam
Oficialul FCSB a avut un mesaj emoționant cu privire la omul cu care a colaborat la echipa bucureșteană, dar în același timp a avut și cuvinte critice. Mihai Stoica a fost deranjat de faptul că Statul român nu a decretat zi de doliu național după moartea portarului și a lui Emeric Ienei.

Mihai Stoica a criticat Statul român la dezvelirea statuii dedicate lui Helmut Duckadam

Fotbalul stelist a devenit mai sărac, asta după ce în ultimul an, două dintre cele mai mari legende ale clubului, Helmut Duckadam și Emeric au trecut la cele sfinte. Mihai Stoica este supărat pe faptul că în onoarea celor doi nu au fost declarate zile de doliu național și a spus public acest lucru, la dezvelirea statuii dedicate fostului portar, în județul Arad, la Semlac.

„Vă mulțumesc pentru acest gest superb. E o zi în care nu prea ai voie să critici, dar eu am asta în ADN, n-am ce să fac. Îmi pare rău, ăsta sunt, la 60 de ani nu mă pot schimba. Cred că se repară cumva, o nedreptate. Pentru că eu consider că, în ziua în care Helmut a plecat dintre noi, ca și în urmă cu câteva zile, nea Imi a plecat dintre noi, s-ar fi impus un doliu național. Dar, probabil, că nu mă pricep eu la astea.  Sper ca acest gest să fie un exemplu pentru cei care ar putea să repete, la București, lângă stadionul unde Helmut a început să scrie istorie.

Pentru că nu au fost doar cele 4 penalty-uri, au fost multe meciuri înainte și, cumva, toți iubitorii Stelei și, bineînțeles, toți iubitorii fotbalului din România, în momentele alea așteptau minunea. Am avut privilegiul de a colabora cu Helmut și chiar zâmbeam când, la începutul anilor 2000, echipa noastră începuse periplul european, toți adversarii ne întrebau de Helmut Duckadam”, a spus Mihai Stoica.

Cuvinte superbe din partea lui Mihai Stoica pentru Helmut Duckadam

Mihai Stoica spune că Helmut Duckadam a fost un om extraordinar, de o blândețe rară, care a fost de asemenea și foarte modest.

„Pentru că, umblau fel de fel de legende și, după ce Helmut a ales să vină lângă noi, cei cu care ne întâlneam nu putea să creadă și asta ne întrebau: ‘Chiar el e?’. Da, chiar el era! De ce puneau întrebarea asta? Pentru că erau fascinați nu că stăteau la masă cu singurul portar care a ajuns în cartea recordurilor, ci pentru că îi frapa bunul simț pe care îl avea Helmut.

Blândețea lui extraordinară. Helmut se comporta de parcă nu ar fi fost el cel care a venit cu trofeul în România. O să închei, că și așa îmi e foarte complicat…Vreau să vă mulțumesc în numele tuturor suporterilor echipei pe care o reprezint și, așa cum am simțit să spun în ziua în care am aflat tragica veste…așa este, legendele nu mor niciodată”, a mai spus Mihai Stoica.

Helmut Duckadam, o legendă a fotbalului românesc

Helmut Duckadam, fostul portar al clubului Steaua București, a încetat din viaţă pe 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani. În seara zilei de 7 mai 1986, el a intrat în istorie fotbalului românesc după ce a apărat patru lovituri de departajare în finala Cupa Campionilor Europeni 1986 împotriva FC Barcelona, reuşind să conducă Steaua la primul său trofeu european.

Cariera lui a fost curtată de gloria imensă, dar şi marcată de eșecul timpuriu: la doar câteva luni după celebrul meci, Duckadam a suferit un accident ce a dus la un cheag de sânge în braţul drept, ceea ce i‑a limitat drastic activitatea sportivă. Ultimii ani i‑a petrecut luptând cu probleme serioase de sănătate: a fost supus unei intervenţii pe cord deschis în septembrie 2024 şi lua aproximativ 18–22 de pastile pe zi, potrivit declaraţiilor sale.

