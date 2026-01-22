Mihai Stoica, surprins de ce a găsit în Croația la Dinamo Zagreb – FCSB: „Nu am văzut în viaţa mea aşa ceva!” Foto

ADVERTISEMENT

FCSB îşi joacă la Zagreb ultima şansă de calificare în play-off-ul Europa League. pentru a rămâne în calculele calificării înaintea ultimei etape, cu Fenerbahce.

Mihai Stoica, surprins de banner-ul uriaş al celor de la Dinamo Zagreb!

Pe stadionul din Zagreb, ultraşii lui Dinamo au afişat un banner uriaş pe care era scris: „Blue Boys”. Mesajul a putut fi observat şi de telespectatori înainte de startul meciului, la una dintre peluze.

Mihai Stoica s-a declarat surprins de mărimea bannerului afişat de ultraşii lui Dinamo Zagreb, spunând că nu a văzut în viaţa lui un mesaj de o asemenea mărime pe un stadion:

„Cel mai mare banner pe care l-am văzut vreodată. Nu am mai văzut așa ceva. Ajută și arhitectura stadionului, dar este clar cel mai mare. Liniște cred că va fi. Sunt undeva la 10-12.000 de fani.

Poate că temperaturile îi gonesc și pe croați, nu doar pe români. Este complicat să vii să stai două ore nemișcat, indiferent de cât de antrenantă este partida. Sper să iasă bine pentru noi”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

FCSB are nevoie de patru puncte din dubla cu Dinamo Zagreb şi Fenerbahce

FCSB a adunat şase puncte în primele şase etape din Europa League. Înaintea meciului cu Dinamo Zagreb, se califică în play-off cu patru puncte în ultimele două etape.

În ultima etapă, FCSB va întâlni Fenerbahce pe teren propriu, în ultima etapă din faza principală în Europa League. Meciul va avea loc joi, 29 ianuarie, de la ora 22:00, pe Arena Naţională.