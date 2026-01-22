Mihai Stoica taie în carne vie! Plecări de la FCSB după dezastrul de la Zagreb: „E terminat, gata. Sunt jucători care nu ne mai pot ajuta”

ADVERTISEMENT

FCSB și-a ratat obiectivul începutului de an. Campioana României a fost învinsă categoric de Dinamo Zagreb, cu scorul de 1-4, și nu se mai poate califica în fazele superioare din UEFA Europa League. Mihai Stoica, managerul celor de la FCSB, a anunțat că anumiți jucători nu mai intră în planurile echipei pentru restul sezonului.

FCSB, out din Europa League. Campioana României s-a făcut de râs în Croația

Partida din Croația a fost una de coșmar pentru roș-albaștri. S-au comis greșeli peste greșeli în apărare, iar jucătorii de la Dinamo Zagreb au profitat din plin și au reușit să înscrie patru goluri. Campioana României a arătat puțin și pe faza ofensivă. Atacanții au fost rareori găsiți cu pase care să îi pună în situații bune.

. Acum, campioana României trebuie să se concentreze pe meciurile rămase din sezonul regular, întrucât riscă să rateze play-off-ul. În weekend, roș-albaștrii vor da piept cu CFR Cluj, pe teren propriu.

Mihai Stoica anunță plecări de la FCSB! Pe cine a luat în vizor după 1-4 cu Dinamo Zagreb

Mihai Stoica a intrat în direct după meciul de la Zagreb. a fost vizibil dezamăgit de rezultat, dar mai ales de atitudinea unor jucători, și a anunțat că decizia a fost luată, iar o parte dintre ei nu vor mai intra în planurile echipei pentru restul sezonului. Managerul clubului a evitat însă să ofere nume.

„Cred că e cam aspru rezultatul. Speram că vom reveni la scorul de 1-2. Ce să spun? Schimbările nu au adus mare lucru. E bine că am primit niște confirmări, din nefericire negative. Sunt jucători care demonstrează că nu ne pot ajuta în a doua parte a sezonului. Cine a văzut meciul realizează despre cine e vorba, cei care nu s-au ridicat la nivelul cerut. Am intrat în meci. La 2-1 ar fi trebuit să punem presiune. Din nefericire, nu am reușit să aliniem cea mai bună echipă. Jucători importanți nu au putut evolua.

Florin Tănase, de exemplu, o accidentare ușoară l-a ținut în tribună. Nu discut despre jucători în parte, le spun în particular ce am de zis. E diferență între primele două goluri. A fost o greșeală foarte mare la primul. Adversarul își permite să cumpere jucători de 15 milioane. O să îi vedem jucând la naționala Croației. Nu a fost ce trebuia. Nu am întâlnit o echipă care să ne pună asemenea probleme, am întâlnit și echipe mai bune. După ce Bîrligea a fost înlocuit, nu am mai avut forță. Am luat goluri destul de ușor. Cu asta plecăm de aici. Ultima noastră problemă este că Bîrligea va fi suspendat cu Fenerbahce. Este gata în Europa League. E terminat, gata.

Așteptările au fost mult mai mari anul acesta. Am fost departe de ce au sperat suporterii. Probabil că anul trecut am făcut mai mult decât credeam că suntem în stare să facem. Cu Fenerbahce orice se poate întâmpla. E un motiv de a veni la stadion, să vezi jucătorii lui Fenerbahce. E un sezon nu total nereușit. Ne-am calificat pentru a doua oară consecutiv în Europa League. Aș vrea altă echipă din România care să reușească așa ceva. Nu ne-a ieșit jocul. Bîrligea ar trebui să vorbească despre jocul lui, nu despre al echipei. Trebuie să câștigăm cu CFR Cluj. E în mare pericol calificarea în play-off. Suntem obligați să câștigăm meciurile din campionat”, a declarat Mihai Stoica după meciul cu Dinamo Zagreb, conform