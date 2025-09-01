Sport

Mihai Stoica, tiradă în direct la TV după CFR Cluj – FCSB 2-2! L-a făcut praf pe Colțescu și l-a contrat dur pe Cristi Balaj: „Strigător la cer! O bazaconie”

Mihai Stoica a fost acid cu privire la arbitrajul lui Sebastian Colțescu și Ovidiu Hațegan din CFR Cluj - FCSB. Ce a spus despre explicațiile lui Cristi Balaj
Ciprian Păvăleanu
01.09.2025 | 22:35
Mihai Stoica tirada in direct la TV dupa CFR Cluj FCSB 22 La facut praf pe Coltescu si la contrat dur pe Cristi Balaj Strigator la cer O bazaconie
ULTIMA ORĂ
Mihai Stoica a mitraliat arbitrajul din CFR Cluj - FCSB 2-2. Foto: Colaj FANATIK

CFR Cluj și FCSB și-au împărțit punctele în „Gruia”, însă oficialii și jucătorii campioanei României nu au fost mulțumiți cu deciziile luate în teren de Sebastian Colțescu și nici de pasivitatea de la VAR a lui Ovidiu Hațegan. La o zi distanță, Mihai Stoica a spus lucrurilor pe nume și i-a făcut praf pe cei doi arbitri.

Mihai Stoica i-a făcut praf pe Sebastian Colțescu și Ovidiu Hațegan! Ce a spus despre declarațiile lui Cristi Balaj

Mihai Stoica este de părere că FCSB este victima unei vicieri de rezultat în urma arbitrajului prestat de Sebastian Colțescu în partida contra lui CFR Cluj din „Gruia”. Managerul general al campioanei României acuză mai multe momente în care arbitrul nu a judecat corect fazele, iar VAR-ul nu a intervenit.

„Nu a fost cel mai reușit meci pentru spectatorul neutru. În momentul în care am egalat, jumătate din tribuna a doua a început să scandeze, jumătatea de lângă peluza noastră. Chiar a fost distractiv.

E o viciere clară. Este foarte grav. Am spus înainte că aștept să văd ce învață Colțescu. Ne-a scos mingea din poartă după golul marcat de Coman. A validat un gol marcat în condiții neregulamentare, când Otele i-a dat cu gheata în cap jucătorului nostru. Păun a respins ca un portar și nu a dat nici corner. El nici corner nu a dat. A dat aut de poartă.

Îl acuz că greșește non-stop. Eu nu am de unde să știu. Dacă ar fi premeditare, ar trebui să vorbim despre avantajele pe care le obține. Este strigător la cer. Este prea mult. Este colosală aia la Păun. Tu, Hațegan, să nu intervii? Păun respinge cu cotul… Este o greșeală mare”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Ce a spus Mihai Stoica despre analiza lui Cristi Balaj: „O bazaconie”

Înainte de golul doi al ardelenilor, Mihai Popescu a avut o intervenție la care ar fi putut să primească al doilea cartonaș galben, fază despre care Cristi Balaj a vorbit la FANATIK SUPERLIGA. Mihai Stoica a atacat opinia președintelui lui CFR Cluj și spune că stoperul FCSB nu poate fi avertizat după golul marcat de Emerllahu:

„Cu ce oprește atacul periculos Mihai Popescu? Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva. Este o bazaconie cu care a ieșit Balaj. Niciodată, absolut niciodată, al doilea galben. Galben se dă dacă este atac periculos. Louis joacă până în minutul 89. Este o intrare la minge. Ne uităm la primul galben? Acolo este prima greșeală, dacă o luăm cronologic. Nu îl atinge.

Este logic să îl cauționezi pe Vassaras. El, ferm, nu prea e. Nu explică aproape niciodată greșelile arbitrilor. Vezi afară cum arbitrii explică pe stadion – aude toată lumea. Nu au legătură delegațiile la meciurile internaționale cu arbitrajul din România. Sunt greșeli mai multe ca oricând. Noi suntem disperați. Am avut trei meciuri cu Farul, Dinamo și CFR, cu rezultate viciate. Nu am spus nimic când ne-a bătut Argeșul. Pur și simplu”, a mai spus președintele CA al FCSB.

Mihai Stoica, perplex după eliminarea lui Abeid: „Trebuia să repete lovitura de la colț”

Mihai Stoica, la ca mulți alții, nu a înțeles de ce Sebastian Colțescu a ales să ofere mingea lui CFR Cluj imediat după eliminarea lui Abeid, deși FCSB era în atac și executa o lovitură de la colț:

„Nici acolo nu e de gândit foarte mult. Cum să fie VAR-ul? El trebuia să repete lovitura de colț. Palma pe care i-a aplicat-o lui Șut a fost înainte. Dacă era după corner, era penalty cu eliminare. Nu era gol dacă se marca la faza aia. Am fost iar dezavantajați. Lasă faza să se termine și după ia măsuri. Este o mare greșeală.

Lasă faza să curgă. Colțescu trebuia să lase faza. Băi, oameni buni, chiar nu înțelegem că omul a făcut o greșeală? A fluierat prea devreme. Foarte frumos că a văzut faultul, dar eu spun că a greșit. VAR-ul s-a inventat ca fazele litigioase să se termine. Probabil i-a spus cineva de la VAR că e roșu. Trebuia să se dea iar corner. De ce a dat mingea arbitru pentru ei? Oamenii trebuie să înțeleagă, pentru că VAR-ul a fost inventat pentru a soluționa faze de genul acesta” a conchis Mihai Stoica la Prima Sport.

