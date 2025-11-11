Sport

Mihai Stoica, tot adevărul despre demisia lui Charalambous și Pintilii de la FCSB: „De ce să ne despărțim acum?”

Mihai Stoica a făcut lumină în cazul eventualei demisii de la FCSB a lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Președintele C.A. s-a enervat teribil din cauza zvonurilor
Cristian Măciucă
11.11.2025 | 08:30
Mihai Stoica tot adevarul despre demisia lui Charalambous si Pintilii de la FCSB De ce sa ne despartim acum
Mihai Stoica, Elias Charalambous si Mihai Pintilii se bucura dupa meciul de fotbal dintre FCSB si CFR Cluj, contand pentru Play-off-ul Superligii Superbet, desfasurat pe Arena Nationala din Bucuresti, duminica 14 mai 2023. © FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Mihai Stoica (60 de ani) s-a enervat când a fost întrebat de eventuala demisie de la FCSB a lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Președintele C.A. al roș-albaștrilor a povestit ce s-a întâmplat, de fapt, după 3-3 cu Hermannstadt.

Mihai Stoica, adevărul despre plecarea lui Charalambous și Pintilii de la FCSB

Gigi Becali a fost un car de nervi după Hermannstadt – FCSB 3-3. Campioana en-titre continuă evoluțiile oscilante, iar patronul a reamintit că Elias Charalambous și Mihai Pintilii au vrut să își dea demisia.

Becali a avut o discuție cu staff-ul tehnic în urmă cu aproximativ două luni, când echipa avea rezultate îngrozitoare. Readusă în prim plan prin declarațiile latifundiarului din Pipera, discuția a dat naștere speculațiilor. Mihai Stoica infirmă însă că FCSB ar fi putut rămâne fără antrenori.

„E o prostie. E o discuție de acum o lună. Pinti i-a zis ‘nea Gigi, dacă e nevoie plecăm noi’. E de acum o lună jumătate discuția. Se reia în continuu, dar nu se spune când. E o prostie. Charalambous a mers cu mine cu mașina la București, că pleca în Cipru la 6:30. A dormit în spate, s-a relaxat. Acum geaca mea are parfumul lui, iar eu nu mă parfumez. De ce să ne despărțim acum? Avem 2 victorii fără gol luat, 1 egal în deplasare și un joc bun la Basel. Nu se pune problema. Echipa și-a revenit. În ultima vreme, în afară de rezultatul cu Metaloglobus, echipa a jucat bine”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport 1.

Măsuri drastice la FCSB după derapajul lui Daniel Bîrligea

După remiza cu Hermannstadt, scor 3-3, în care a încheiat din nou meciul în inferioritate numerică, în urma eliminării lui Daniel Bîrligea, FCSB a decis să ia măsuri drastice. Nici „centralul” Radu Petrescu n-a scăpat însă de tirul lui Meme.

„Așa a fost în ultima vreme. Doi ani de zile a mers. Mereu am avut discuțiile astea. Le-am spus de n ori să nu mai conteste deciziile că nu se mai întorc. Îi fac și pe arbitri dușmani. Dacă îi dădea al doilea din prima înțelegeam, acum i-a dat de nervi.

Radu Petrescu trebuie să explice alte decizii. Să spună cât de imparțial a fost la meciul ăsta. Henț în careu la 1-0. Aia e problema că se transmite după bunul plac al unora. E un henț evident și nu înțeleg de ce nu a fost chemat.

Îi rupe mâna, se vede că îi rupe mâna. E o lovitură liberă la un fault în atac al lui Gjorgjevski, care nu e urmat de un fault al lui Cisotti. Fault clar, îl ține pe Cisotti. Îi aduce să aibă o mare, mare ocazie. Iar apoi când noi plecăm pe tranziție oprește meciul. De ce oprește meciul? S-au jucat două minute și ceva. Am calculat. Mai lași măcar 30 de secunde la 5:00”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB.

1,57 e cota Betano pentru „1 solist” la FCSB - Petrolul Ploiești
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
