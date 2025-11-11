Mihai Stoica, tot adevărul despre demisia lui Charalambous și Pintilii de la FCSB: „De ce să ne despărțim acum?”

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica (60 de ani) s-a enervat când a fost întrebat de eventuala demisie de la FCSB a lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Președintele C.A. al roș-albaștrilor a povestit ce s-a întâmplat, de fapt, după 3-3 cu Hermannstadt.

Mihai Stoica, adevărul despre plecarea lui Charalambous și Pintilii de la FCSB

Gigi Becali a fost un car de nervi după Hermannstadt – FCSB 3-3. Campioana en-titre continuă evoluțiile oscilante, iar patronul a reamintit că Elias Charalambous și Mihai Pintilii au vrut să își dea demisia.

Becali a avut o discuție cu staff-ul tehnic în urmă cu aproximativ două luni, când echipa avea rezultate îngrozitoare. Readusă în prim plan Mihai Stoica infirmă însă că FCSB ar fi putut rămâne fără antrenori.

„E o prostie. E o discuție de acum o lună. Pinti i-a zis ‘nea Gigi, dacă e nevoie plecăm noi’. E de acum o lună jumătate discuția. Se reia în continuu, dar nu se spune când. E o prostie. Charalambous a mers cu mine cu mașina la București, că pleca în Cipru la 6:30. A dormit în spate, s-a relaxat. Acum geaca mea are parfumul lui, iar eu nu mă parfumez. De ce să ne despărțim acum? Avem 2 victorii fără gol luat, 1 egal în deplasare și un joc bun la Basel. Nu se pune problema. Echipa și-a revenit. În ultima vreme, în afară de rezultatul cu Metaloglobus, echipa a jucat bine”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport 1.

Măsuri drastice la FCSB după derapajul lui Daniel Bîrligea

După remiza cu Hermannstadt, scor 3-3, în care a încheiat din nou meciul în inferioritate numerică, în urma eliminării lui Daniel Bîrligea, Nici „centralul”

„Așa a fost în ultima vreme. Doi ani de zile a mers. Mereu am avut discuțiile astea. Le-am spus de n ori să nu mai conteste deciziile că nu se mai întorc. Îi fac și pe arbitri dușmani. Dacă îi dădea al doilea din prima înțelegeam, acum i-a dat de nervi.

Radu Petrescu trebuie să explice alte decizii. Să spună cât de imparțial a fost la meciul ăsta. Henț în careu la 1-0. Aia e problema că se transmite după bunul plac al unora. E un henț evident și nu înțeleg de ce nu a fost chemat.

Îi rupe mâna, se vede că îi rupe mâna. E o lovitură liberă la un fault în atac al lui Gjorgjevski, care nu e urmat de un fault al lui Cisotti. Fault clar, îl ține pe Cisotti. Îi aduce să aibă o mare, mare ocazie. Iar apoi când noi plecăm pe tranziție oprește meciul. De ce oprește meciul? S-au jucat două minute și ceva. Am calculat. Mai lași măcar 30 de secunde la 5:00”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB.