Mihai Stoica a recunoscut TOT ce s-a întâmplat la FCSB cu Tănase și Crețu: „Eram și eu capsat și i-am spus: ‘Bă, tu vrei să te bat?’. Și a plecat”

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În weekendul recent încheiat, la FCSB s-au produs mișcări importante de trupe. Doi jucători de bază din sezoanele anterioare au fost excluși din lot. Unul dintre ei a și plecat deja de la club. Mihai Stoica (61 de ani) a dat cărțile pe față. Managerul general al roș-albaștrilor a dezvăluit ce s-a întâmplat cu Florin Tănase și Vali Crețu la antrenamentele echipei lui Marius Baciu.

Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Florin Tănase și Vali Crețu la antrenamentele echipei lui Marius Baciu. Mihai Stoica a dezvăluit tot

Luni, 31 august 2026, în emisiunea MM la FANATIK, oficialul roș-albaștrilor a prezentat filmul evenimentelor tensionate petrecute la FCSB, în urma cărora căpitanul echipei, Florin Tănase (31 de ani), a decis să plece de la club și să se transfere în Cipru, la Omonia Nicosia. Mihai Stoica a făcut cronologia acestui moment complicat din sânul fostei campioane.

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Totul a început miercuri, 26 august, în timpul antrenamentului celor de la FCSB. Punctul de plecare al conflictului a fost, spune Meme, . Fostul căpitan al echipei ar fi avut un comportament total nepotrivit. „În timpul antrenamentului, antrenorul secund (Lucian) Filip, care conducea ședința, a fost nemulțumit de faptul că Tănase nu alerge și comenta. Astfel, a oprit antrenamentul și i-a zis frumos: ‘Tase, ce nu-ți convine? Vrei să te antrenezi?’ Vorbesc ce mi-au spus martorii oculari, că eu eram la birou.

În acel moment, Tănase și-a scos maieul de pe el, l-a aruncat și a plecat. Marius Baciu s-a dus spre el, neștiind ce s-a întâmplat, crezând că l-a trimis Filip la cabine. Apoi s-a dus după el în vestiar și Thomas Neubert. Era și Marius Ianuli. Și i-a zis: ‘hai înapoi pe teren, faci cu mine separat!’. Asta a fost tot. (n.r Atât? Nici o altă discuție. Să-l certe Filip sau ceva?) Nu. Asta a fost absolut tot”, dezvăluie Stoica.

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Adevărul despre „conflictul” dintre Crețu și Garita

În privința conflictului dintre Valentin Crețu și nou-venitul la FCSB, Arnold Garita, la finalul ședinței de pregătire a elevilor lui Marius Baciu. Meme spune că nu a fost ceva grav, ci o chestie destul de frecventă care are loc la echipele de fotbal. „Auzind ce s-a întâmplat, am ieșit și eu pe teren. Am văzut antrenamentul, a fost ok antrenamentul. La sfârșitul antrenamentului, o chestie care se întâmplă destul de des la o echipă. Crețu s-a luat cu Garita, dar nu ceva foarte, foarte rău. Și a zis ceva la modul: ‘În China, bă, la tine acolo’.

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Trecând pe acolo, Crețu tot bolborosea, iar eu i-am zis: ‘Gata, bă, ajunge!’ / ‘Ce, nu am voie să vorbesc?’ a răspuns el. Eram și eu capsat, după tot ce s-a întâmplat cu Tănase, și i-am spus: ‘Bă, tu vrei să te bat?’. Și a plecat. Eu cu Crețu am mai avut foarte multe în trecut, dar, așa cum am avut, s-au stins. El nu a zis nimic acum și a plecat”, explică Meme.

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MM: „Gigi Becali a luat decizia ca Tănase și Crețu să fie excluși din lot”

Revenind la , Mihai Stoica spune că fostul căpitan putea să fie cel care rezolvă și calmează toată situația. „Tănase, cred eu că în mod normal, ar fi trebuit să vină, dacă avea bun simț, la mine, că eram în biroul antrenorilor, să se scuze pentru ce s-a întâmplat și poate o înmormântam acolo. Nu aveam cum să o îngrop și să i-o ascund lui Gigi (Becali). Bă, ești căpitanul echipei și ai ieșit din antrenament”, adaugă MM.

Decizia ca Florin Tănase și Valentin Crețu să nu facă parte din lotul echipei lui Marius Baciu pentru meciul cu UTA a fost luată încă de miercuri, de Gigi Becali, cel care fusese deja informat de conflict. „Gigi Becali a luat decizia încă de miercuri, ca amândoi să fie în afara lotului. Eu l-am informat despre tot ce s-a întâmplat”, a dezvăluit Mihai Stoica.

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