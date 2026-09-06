Sport

Mihai Stoica îl înţeapă pe antrenorul dorit de Gigi Becali în locul lui Marius Baciu: “A spus clar că este incompatibil cu Gigi”

Mihai Stoica a vorbit despre tehnicianul pe care Gigi Becali ar fi vrut să îl numească în locul lui Marius Baciu și a readus în prim-plan o declarație făcută de acesta în 2025.
Bogdan Mariș
06.09.2026 | 17:33
Mihai Stoica il inteapa pe antrenorul dorit de Gigi Becali in locul lui Marius Baciu A spus clar ca este incompatibil cu Gigi
EXCLUSIV FANATIK
Mihai Stoica (61 de ani) l-a „înțepat” pe Ianis Zicu (42 de ani). FOTO: Sport Pictures
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Gigi Becali (68 de ani) a discutat cu Ianis Zicu despre varianta de a o prelua pe FCSB, aspect dezvăluit în exclusivitate de FANATIK încă de la finalul lunii august, însă numirea a fost blocată de suporteri, care nu l-au dorit pe tehnician la formația „roș-albastră”. În cadrul emisiunii MM LA FANATIK, Mihai Stoica (61 de ani) a vorbit despre acest subiect și a readus în prim-plan o afirmație făcută de Ianis Zicu (42 de ani) în 2025.

Mihai Stoica l-a „înțepat” pe Ianis Zicu

În 2025, înainte ca Farul, echipa pe care o antrena la acel moment, să joace contra FCSB-ului, Ianis Zicu declara că ar fi „incompatibil” cu Gigi Becali, iar Mihai Stoica a scos în evidență acest aspect în condițiile în care tehnicianul a discutat recent cu patronul „roș-albaștrilor”. „Eu țin minte un interviu larg al lui Zicu în care spunea că este incompatibil cu Gigi Becali.

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Înainte de discuția decisivă pe care Gigi a avut-o cu Gheorghe Mustață, a mai fost și o discuție scurtă pe care a avut-o cu mine. Eu l-am rugat să-l sune pe Gheorghe Mustață. Am spus doar atât: ‘Te rog frumos, înainte de a lua o decizie și de a anunța-o, sună-l și pe Mustață’ ”, a declarat oficialul FCSB-ului, în exclusivitate pentru FANATIK.

„Exod” la FCSB în pauza pentru echipele naționale

Marius Baciu va rămâne pe banca FCSB-ului cel puțin până la pauza internațională, așadar va mai avea două partide pentru a dovedi că poate continua la echipă: acasă cu Petrolul și în deplasare cu Universitatea Craiova. Chiar dacă un nou antrenor ar putea prelua echipa în acel interval de trei săptămâni, Mihai Stoica a subliniat că de la FCSB vor lipsi foarte mulți jucători.

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„Vine pauza pentru echipa națională, dacă toți jucătorii care au fost anunțați în loturile lărgite vor fi convocați, la noi vor pleca Târnovanu, probabil Matei Popa, Labonne, Batubinsika, probabil Pădurariu, Korenica, Miculescu, Drăguș, probabil Toma, probabil Stoian. Pauza pentru echipa națională e mai mult pentru noi”, a afirmat oficialul „roș-albaștrilor” la emisiunea MM LA FANATIK.

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