ADVERTISEMENT

Gigi Becali (68 de ani) a discutat cu Ianis Zicu despre varianta de a o prelua pe FCSB, aspect dezvăluit în exclusivitate de FANATIK încă de la finalul lunii august, însă numirea a fost blocată de suporteri, care nu l-au dorit pe tehnician la formația „roș-albastră”. În cadrul emisiunii MM LA FANATIK, Mihai Stoica (61 de ani) a vorbit despre acest subiect și a readus în prim-plan o afirmație făcută de Ianis Zicu (42 de ani) în 2025.

Mihai Stoica l-a „înțepat” pe Ianis Zicu

În 2025, înainte ca Farul, echipa pe care o antrena la acel moment, să joace contra FCSB-ului, Ianis Zicu declara că ar fi „incompatibil” cu Gigi Becali, iar Mihai Stoica a scos în evidență acest aspect în condițiile în care . „Eu țin minte un interviu larg al lui Zicu în care spunea că este incompatibil cu Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Înainte de discuția decisivă pe care Gigi a avut-o cu Gheorghe Mustață, a mai fost și o discuție scurtă pe care a avut-o cu mine. Eu l-am rugat să-l sune pe Gheorghe Mustață. Am spus doar atât: ‘Te rog frumos, înainte de a lua o decizie și de a anunța-o, sună-l și pe Mustață’ ”, a declarat oficialul FCSB-ului, în exclusivitate pentru FANATIK.

„Exod” la FCSB în pauza pentru echipele naționale

cel puțin până la pauza internațională, așadar va mai avea două partide pentru a dovedi că poate continua la echipă: acasă cu Petrolul și în deplasare cu Universitatea Craiova. Chiar dacă un nou antrenor ar putea prelua echipa în acel interval de trei săptămâni, Mihai Stoica a subliniat că de la FCSB vor lipsi foarte mulți jucători.

ADVERTISEMENT

„Vine pauza pentru echipa națională, dacă toți jucătorii care au fost anunțați în loturile lărgite vor fi convocați, la noi vor pleca Târnovanu, probabil Matei Popa, Labonne, Batubinsika, probabil Pădurariu, Korenica, Miculescu, Drăguș, probabil Toma, probabil Stoian. Pauza pentru echipa națională e mai mult pentru noi”, a afirmat oficialul „roș-albaștrilor” la emisiunea MM LA FANATIK.

ADVERTISEMENT