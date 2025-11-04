Mihai Stoica, ultimele detalii despre Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB: „Sper să rămână așa”

ADVERTISEMENT

În ultimele zile, posibilitatea ca Louis Munteanu și Lindon Emerllahu să ajungă în tabăra „roș-albastră” i-a stârnit pe suporterii lui FCSB, însă Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre o eventuală mutare, iar noutățile nu sunt deloc bune. Managerul general al campioanei României a dezvăluit că Gigi Becali și Neluțu Varga nu ar fi ajuns la un acord pentru această tranzacție.

Ce a spus Mihai Stoica după ce Gigi Becali nu s-a înțeles cu Neluțu Varga pentru Louis Munteanu și Emerllahu

Gigi Becali ar fi fost dispus să plătească o sumă record pentru ca Louis Munteanu și Lindon Emerllahu să se alăture lui FCSB în această iarnă, însă negocierile cu Neluțu Varga au picat, cel puțin pentru un moment. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dat o replică tăioasă, spunând că speră ca această tranzacție să rămână închisă.

„Gigi a ieșit și a spus că nu vrea să relateze exact negocierile, atunci ar fi culmea să vin să completez eu. Au fost niște discuții între Gigi și Neluțu Varga. Nu pot să infirm, nici să confirm (n.r. – Că negocierile au picat din cazua salariului excesiv cerut de Louis Munteanu). Important e că nu s-a făcut și sper să rămână definitiv. Noi avem nevoie de jucători pe alte poziții.

Pleacă Malcom Edjouma, trebuie să-l înlocuim cu un mijlocaș central. Emerllahu e mijlocaș central, nimic de zis, dar trebuie să ne uităm și cât plătim. Bîrligea a costat până acum 2,8 milioane. Cu TVA sare de 3 milioane. El și-a meritat banii la golurile pe care le-a marcat. Doar anul ăsta a dat goluri importante cu Aberdeen și cu Drita, care ne-au adus foarte mulți bani”, a spus Mihai Stoica la

Ce declarase Gigi Becali despre negocierile cu CFR Cluj

însă faptul că Louis Munteanu este una dintre țintele FCSB-ului este un lucru cunoscut de mult timp, iar patronul „roș-albaștrilor” a dezvăluit că și Lindon Emerllahu este un jucător pe placul său.

„Eu sunt prieten cu Nelu Varga. Nu pot să spun ce negociez sau cum. Perioada de transferuri este în decembrie-ianuarie. Sunt lucruri pe care nu pot să le spun. Asta nu înseamnă că mint. Cu Nelu Varga am câştigat bani cu el. Nu pot să răspund la aceste întrebări. Dacă are probleme financiare, e problema omului. Emerllahu e jucător valoros, de perspectivă. Ştiu şi eu diplomaţie”, a declarat Gigi Becali, conform

Câți bani vrea să investească Gigi Becali la FCSB în această iarnă

În direct la FANATIK SUPERLIGA, , iar una dintre ținte este un mijlocaș român care evoluează în străinătate:

„4-5 jucători. Sunt de afară. Din SuperLigă sunt cu ochii pe ceva, dar vorbesc la iarnă, nu acum. Nu discutăm acum, nu se discută acum. Este unul de afară pe care îl știți, de aia nu vreau să zic. Român. Nu mai vorbesc. MM lucrează la treaba asta, fundaș central, fundaș stânga, doi mijlocași vreau. Eu cred că o să bag 5-6 milioane. Nu mă mai joc. Trebuie să faci echipă”, a dezvăluit patronul lui FCSB, în exclusivitate pentru FANATIK.