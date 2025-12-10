Mihai Stoica, ultimele detalii despre transferul lui Ciubotaru la FCSB: „Kevin ne-a spus clar”

ADVERTISEMENT

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că , de la Hermannstadt. Mihai Stoica (60 de ani) a dat noi detalii de la negocieri.

Care sunt șansele să ajungă Kevin Ciubotaru în iarnă la FCSB

FCSB s-a înțeles cu Hermannstadt pentru transferul lui Kevin Ciubotaru. Despre fostul antrenor al sibienilor.

Mihai Stoica, președintele C.A. de la FCSB, a dezvăluit în ce stadiu se află negocierile. Acestea vor fi reluate în pauza competițională, când se deschide perioada de transferuri din iarnă.

„Am avut permisiunea celor de la Hermannstadt să discutăm acum ceva timp şi copilul a spus că nu e pregătit pentru o discuţie şi că vom discuta după ce se termină prima parte a sezonului. Am apreciat foarte mult francheţea cu care mi-a zis asta.

M-am ţinut de cuvânt şi faţă de el, şi faţă de Hermannstadt, nu l-am mai contactat şi acum mai e puţin şi se termină prima parte a sezonului. Atunci o să discutăm. Kevin ne-a spus clar că nu are impresar. Există un impresar care vorbeşte în numele lui?

Atunci ne-a spus că nu are, dar poate între timp are impresar. Planurile se fac, dar până nu se împlineşte termenul, nu mă interesează deloc. Înțelegerea se respectă din ambele părţi”, a declarat Mihai Stoica, conform

Cât plătește FCSB pentru Kevin Ciubotaru

Kevin Ciubotaru mai are contract cu Hermannstadt până în vara lui 2028. FCSB s-a înțeles însă cu sibienii pentru transferul fundașului stânga, care, dacă va accepta oferta campioanei, îl va costa 450.000 de euro pe Gigi Becali.

