Mihai Stoica, ultimele vești despre revenirea lui Darius Olaru la FCSB: „Îl va vâna toată lumea”. Situația lotului pentru derby-ul cu Dinamo

Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre situația lotului lui Charalambous înainte de FCSB – Dinamo și despre revenirea lui Darius Olaru. Președintele C.A. al roș-albaștrilor a dezvăluit ce se va întâmpla cu căpitanul.

Accidentat în cantonamentul din Antalya și operat la umăr, Darius Olaru n-a mai jucat un meci oficial din 23 decembrie 2024, atunci când .

Căpitanul campioanei en-titre se antrenează cot la cot cu colegii săi și Conducerea nu este însă de acord deoarece nu vrea să riște nimic.

„Singura problemă rămâne Darius Olaru și Dawa, care va lipsi o lungă perioadă de timp. Olaru are 3 luni de la operație, riscul unei recidive, până în 4 luni și jumătate, sunt foarte mari. Ce om poate să permită ca Olaru să riște mai ales în situația asta? Ce am avea de câștigat? L-am pierde pe cel mai bun jucător pentru încă 1 an de zile.

El se antrenează, dar imaginați-vă că la un meci cu mare miză ar intra și îl va vâna toată lumea. Nu este un tip care să-și respecte foarte mult integritatea corporală, drept dovadă s-a accidentat la un meci amical, se putea accidenta și la antrenament. Nu folosesc un clișeu stupid, așa s-a antrenat, cum a jucat meciurile oficiale.

Se bagă la joc la antrenamente, dar de regulă e folosit joker, când echipele sunt fără soț. Un jucător care joacă pentru ambele echipe, pasează celor care îi pasează lui. Joacă roșu cu albastru și el e alb. Nu are voie să dea la poartă. Eu închid ochii și când îl văd așa.

În rest, se antrenează, tot ce se numește intrare controlată o face, nu are probleme, sprintează, șutează. La un moment dat a făcut plonjon în poartă, care e mișcare controlată”, a declarat Mihai Stoica, la

FCSB, neînvinsă de 8 meciuri în „Derby de România”

FCSB – Dinamo, derby-ul etapei a 7-a din SuperLiga, e programat luni, 5 mai, de la ora 20:30. Roș-albaștrii au o serie fantastică împotriva rivalilor, opt victorii consecutive.

„Nu sunt probleme. Pantea este 100%, ceilalți i-ați văzut, Lixandru și Tavi Popescu a jucat. Înțeleg că Dinamo îl recuperează pe Boateng și Politic e cu semnul întrebării. Gnahore nu va fi din ce a zis Andrei Nicolescu, Olsen va fi suspendat”, a adăugat oficialul roș-albaștrilor.