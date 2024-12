Mihai Stoica, uluit de atmosfera de la Hoffenheim – FCSB: ”Zici că jucăm acasă”

Atmosfera fantastică făcută de suporterii români la partida Hoffenheim – FCSB l-a făcut pe Mihai Stoica să afirme că doar la jocurile din străinătate ale ”roș-albaștrilor” și ale echipei naționale se mai întâlnește așa ceva.

Atmosfera de la Hoffenheim – FCSB l-a luat prin surprindere pe Mihai Stoica

Președintele Consiliului de Administrație al campioanei României a fost plăcut surprins de și a precizat că parcă formația lui Elias Charalambous ar juca pe teren propriu.

ADVERTISEMENT

”De puține ori am mai văzut faza de acum două minute când au intrat portarii echipei gazdă și acum intră ai noștri. La portarii echipei gazdă s-a huiduit crâncen, la noi s-a aplaudat, că acum au intrat ai noștri și zici că jucăm acasă.

Doar FCSB poate face asta în străinătate și, desigur, echipa națională. Dacă stau bine și mă gândesc, FCSB e echipă națională. Vor fi mult peste 4.000. În sectorul nostru vor fi 2.000, dar în ultimele minute au intrat doar suporterii noștri pe stadion.

ADVERTISEMENT

O perioadă lungă nu am mai performat în Europa. Cu Dică am fost ultima dată vizibili, când am fost în primăvară și am bătut Lazio. Puțin, foarte puțin”, a declarat Mihai Stoica, la .

MM Stoica, explicații pentru primul ”11”

Oficialul FCSB a precizat faptul că staff-ul tehnic a ales cea mai bună echipă de start pe care putea să o alinieze la , ținând cont de numeroasele absențe din lot din cauza accidentărilor, dar și a suspendării lui Daniel Bârligea.

ADVERTISEMENT

”Sistemul e 4-2-3-1, noi nu facem șarade, am pus fix echipa pe care o folosim. Absențele pe care le avem ne-au făcut să recurgem la echipa aceasta. Dimineață, Șut a luat decizia să joace, erau dubii. Are o entorsă.

Din nefericire, Ngezana nu este cu noi. De absențele mai vechi știți. Dar avem un prim 11 competitiv. Nu suntem nici ca la Glasgow. E cea mai bună garnitură pe care o putem alinia acum”, a spus Mihai Stoica.

ADVERTISEMENT

Înaintea întâlnirii din etapa a 6-a din Europa League, FCSB ocupă locul 10 în clasament, cu 10 puncte, în timp ce Hoffenheim se află pe poziția 25, prima care nu asigură calificarea în play-off, cu 5 puncte.