Mihai Stoica, uluit după Universitatea Craiova – FCSB 0-3: „N-am înţeles nimic”. Mesaj direct pentru Darius Olaru

Mihai Stoica a oferit o primă reacție după . Formația finanțată de Gigi Becali s-a impus categoric în Bănie și și-a consolidat poziția în fotoliul de lider. Oficialul „roș-albaștrilor” a rămas surprins în momentul în care a văzut echipa de start a „alb-albaștrilor”. Totodată, .

Mihai Stoica, uluit după Universitatea Craiova – FCSB 0-3: „Ne-am adunat toți, dar nu ne ieșea nimic”

și un prim „11” neașteptat la derby-ul cu FCSB. Deciziile antrenorului bulgar au fost total neinspirate și . Partida s-a încheiat cum nu se poate mai rău pentru olteni, scor 0-3 cu FCSB, și au ajuns la 5 meciuri consecutive fără victorie în campionat.

Mihai Stoica a recunoscut că a fost surprins de alegerile lui Ivaylo Petev. Înaintea fluierului de start, când a văzut foaia de joc, „Meme” nu a înțeles nimic din echipa de start a „alb-albaștrilor”. „Când am văzut foaia de joc, m-am uitat la rezerve şi am crezut că sunt titularii.

Mă aşteptam să nu fie Screciu şi Ivan, dar tot nu puteam să-i aşezăm sub nicio formă. Ne-am adunat toţi, dar nu ne ieşea nimic, nu puteam să-i aşezăm în teren. Acum foarte mulţi ani, am mers la Craiova, am încercat să-i surprindem pe cei de la Electroputere, să jucăm fără atacant.

„Mă gândeam că poate ne surprind. N-am înțeles nimic”

Ne-am dus în Valea Roşie, Sorin Cârţu era antrenor la Electroputere, noi ne-am dus să-i surprindem, dar i-am surprins atât de tare de ne-au dat cinci. Chiar mă gândeam că poate ne surprind (n.r. jucătorii Universităţii Craiova) şi ei cum i-am surprins noi pe cei de la Electroputere.

Chiar n-am înţeles nimic, abia pe la încălzire am început să-mi dau seama. A fost puţin complicat pentru ei, dar tot au avut o ocazie imensă prin Mitriţă, după o pasă excelentă a lui Bancu, Bancu e senzaţional pe atac.

Au jucat 4-4-2, cu un romb la mijloc cu Creţu, Căpăţînă, Bancu şi Mitriţă. Au fost folosiţi nişte jucători pe nişte posturi cu care nu erau obişnuiţi”, a declarat Mihai Stoica, potrivit .

Mihai Stoica, mesaj direct pentru Darius Olaru: „Nu se poate controla”

Deși a câștigat categoric derby-ul cu Universitatea Craiova, FCSB s-a ales cu o pierdere imensă pentru duelul cu Farul din etapa viitoare. Darius Olaru, cel mai bun jucător al liderului, golgheterul campionatului, a încasat un cartonaș galben stupid în minutul 71 al meciului din Bănie.

Olaru a protestat pentru ca arbitrul Marcel Bîrsan să-i acorde al doilea cartonaș galben lui Alex Mitriță. În cele din urmă, fotbalistul de 25 de ani a fost cel avertizat și este suspendat pentru derby-ul cu Farul pentru cumul de cartonașe galbene.

„A luat galben pentru că nu se poate controla în anumite situații. Meci greu pentru Farul, așa am spus și cu Craiova. E meci greu pentru cei care joacă cu noi.

OK, se va întâmpla, nu putem să câștigăm toate meciurile, să batem 2-0, 3-0 pe toată lumea, dar deocamdată jucăm ceea ce nu a jucat altcineva anul ăsta și jucăm ceea ce nu am jucat anii trecuți pentru că se pare că avem antrenori, în primul rând”, a mai spus Mihai Stoica.