Mihai Stoica, un nou atac la adresa CSA Steaua: „O echipă fără viitor, cu prejudiciu inventat!”. FCSB a făcut o nouă cerere să joace pe Ghencea

Managerul general al vicecampioanei României nu consideră că este bine ca în România să mai existe echipe de club departamentale și a dezvăluit că FCSB a făcut o nouă cerere să joace pe stadionul Ghencea.

Mihai Stoica, un nou atac la adresa CSA Steaua

atac la adresa CSA Steaua, despre care a spus că este un club fără viitor, cu prejudiciu inventat, doar pentru a câștiga 37 de milioane de euro. Acesta este siderat de faptul că echipa din Liga 2 este finanțată din bani publici, cu buget mărit, deși nu are drept de promovare:

ADVERTISEMENT

„CSA este o echipă fără viitor, cu un prejudiciu inventat. Asta era miza clubului, unde s-au băgat milioane și milioane și care n-are drept de promovare. Colegul meu de bancă a fost împușcat și omorât la Revoluție.

N-ar fi bine să ne întoarcem de unde am plecat, la cluburi departamentale. Ok, dacă se va decide să ne întoarcem la cluburi departamentale poate să crească nivelul fotbalului și așa, nu am ce face”.

ADVERTISEMENT

„Eu am citit un punct de vedere al celor de la Sepsi, în care ei au spus că Guvernul din Ungaria dă bani clubului. Nu e bine? Nu există implicare decât ca să se ajungă la 37 de milioane de euro.

Cineva bagă banii noștri într-o echipă care n-are drept de promovare, cu asta nu sunt de acord. Se mărește bugetul, dar echipa tot nu are drept de promovare”, a mai spus Mihai Stoica, la TV .

ADVERTISEMENT

„Am mai făcut o solicitare punctuală pentru a juca pe Ghencea!”

„Abia aștept să fie FC Ministerul Apărării Naționale, să fie FC Ministerul Sănătății, să fie FC Ministerul Justiției. Eu sunt de acord cu orice vine ca să crească performanța.

Pe de-o parte aș putea spune că nu e normal, că unii vin cu banii lor de-acasă. Dar eu consideră că noi, Steaua, jucăm și ne creștem valoarea în meciurile cu Sepsi, pe un teren excepțional, într-un stadion cu tot confortul decât să jucăm cu FC Mamma Mia pe un teren execrabil”, a .

ADVERTISEMENT

„Am mai făcut o solicitare punctuală pentru a juca pe stadionul Ghencea, pentru meciurile în care CSA nu are meciuri. Acum așteptăm să vedem ce ni se va transmite”, a mai spus managerul general al vicecampioanei României.

ADVERTISEMENT