Mihai Stoica, un nou atac virulent la adresa lui Dan Petrescu: „E jenant, ridicol! În 30 de ani de fotbal, e prima dată când aud asta”

Mihai Stoica a ieșit la atac după remiza dintre CFR Cluj și FCSB, scor 1-1 în etapa a 3-a din play-off-ul SuperLigii. Managerul general al roș-albaștrilor l-a luat la țintă pe Dan Petrescu pornind de la .

Mihai Stoica, în stilul lui Gigi Becali: „Am fost ca Real Madrid în Champions League anul trecut”

CFR Cluj și FCSB și-au împărțit punctele în derby-ul din Gruia, scor 1-1. Rezultatul de egalitate o ajută pe Farul în lupta pentru titlu. în fruntea clasamentului după ce a învins-o pe Universitatea Craiova, scor 3-2.

Mihai Stoica a remarcat jocul celor de la FCSB după direct din lovitură liberă. „De la golul lui Coman, am jucat numai noi, am fost ca Real Madrid în Champions League anul trecut”, a spus Mihai Stoica.

Ulterior, oficialul roș-albaștrilor și-a îndreptat atacurile spre Dan Petrescu. Antrenorul celor de la CFR Cluj a reclamat că zidul s-a aflat la 12 metri, nu la 9, distanța regulamentară, la golul marcat de Coman. De asemenea, Mihai Stoica a lăudat arbitrajul lui Radu Petrescu.

„E ridicol! În 30 de ani de fotbal, e prima dată când aud asta”

„Dar am fost consternat că cineva de la CFR se poate plânge de arbitraj. E jenant. Să spui că zidul e prea departe… Sunt multe faze în care am fost nemulțumiți, dar dacă tragem linia, nu putem spune că a influențat arbitrajul cu ceva rezultatul.

A fost un arbitraj bun al lui Radu Petrescu. Nu mă gândeam că cineva poate să vorbească despre zid. E ridicol să avem discuții de genul ăsta. Zidul e la 9 metri. E prima dată în 30 de ani, de când sunt în fotbal, când aud asta.

Rezultatul e echitabil. Noi am avut neșansă, dar nu putem spune că meritam să câștigăm”, a mai spus Mihai Stoica, la Orange Sport. Billel Omrani l-a învins pe Scuffet în finalul partidei, însă reușita a fost anulată corect pe motiv de ofsaid.

Dan Petrescu a reclamat și un penalty la Bîrligea în CFR Cluj – FCSB 1-1: „Nu mai contează”

Cristian Balaj a anunțat la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că Daniel Bîrligea s-a ales cu o entorsă după intrarea prin alunecare a lui Joonas Tamm în careu. Dan Petrescu este convins că CFR Cluj trebuia să beneficieze de o lovitură de la 11 metri în urma acelei faze.

„Lovitura liberă a fost magnifică. Mi s-a părut că zidul era la vreo 12 metri, dar nu mai contează. Mi s-a părut că trebuia dat și un penalty la Bîrligea și un henț, dar nu depinde de mine, ci de VAR. Putea să schimbe lucrurile, era 1-0 atunci”, a spus Dan Petrescu.

„Bîrligea are entorsă la piciorul stâng, de la faza faultului. Am obosit să discut despre arbitraj, evit să mai comentez. Nu știu care au fost considerentele la această fază, nu mai vreau să vorbesc, pentru că vorbim degeaba. Bîrligea are glezna umflată și n-a mai putut să continue”, au fost cuvintele lui Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.