Mihai Stoica, vehement la adresa unui „tricolor” după România – Canada 0-3: „Nu mi se pare normal! Reprezinţi o ţară”

Amicalul România – Canada 0-3 a adus o serie de reacții negative. Mihai Stoica a urmărit partida de vineri seară de pe Arena Națională și nu își poate explica atitudinea unui fotbalist român. Pe cine a pus tunurile oficialul FCSB-ului.
Meciul cu canadienii nu va rămâne o amintire plăcută pentru jucătorii lui Mircea Lucescu. Denis Drăguș, cel care a ratat ocazii importante și a avut o discuție imediat după schimbare cu Mircea Lucescu, s-a mai remarcat într-un mod.
Aspectul de care s-a legat Mihai Stoica este felul în care atacantul lui Eyupspor își poartă echipamentul, mai exact, șortul. Oficialul FCSB-ului a transmis că cei responsabili de echipa națională ar trebui să remedieze comportamentul fotbalistului încât să nu se mai repete pe viitor.
„Nu mi se pare normal ca lui Drăguş să i se tolereze acest comportament, el joacă cu un crac la şort ridicat, că aşa vrea el. Eşti la echipa naţională, ţi se cântă imnul, stai cu mâna la inimă. Reprezinţi o ţară de 18 milioane.
Nu e normal să vii cu atitudinea asta când ‘eu stau cu un crac ridicat că aşa vrea eu’. Echipamentul ăla e făcut să stai cu cracii jos. Nu mi se pare normal. Asta e părerea mea. Eu asta văd. La echipa de club e altceva”, a spus Mihai Stoica la TV Prima Sport.
Denis Drăguș a aflat că va intra din primul minut în meciul cu Canada în ultimul moment. Planul inițial al selecționerului Mircea Lucescu a fost să îl folosească pe Louis Munteanu pe postul de atacant, însă vârful lui CFR Cluj nu a mai putut evolua. FANATIK a aflat că jucătorul a acuzat probleme musculare, simțind durere la gamba piciorului stâng.
Cum Louis Munteanu a fost nevoit ulterior să părăsească lotul, Mircea Lucescu se va baza, cel mai probabil, tot pe Denis Drăguș în centrul liniei ofensive, la partida cu Cipru. Meciul din cadrul etapei a 6-a a preliminariilor pentru CM 2026 se dispută marți, 9 septembrie, de la ora 21:45.