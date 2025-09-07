Sport

Mihai Stoica, vehement la adresa unui „tricolor” după România – Canada 0-3: „Nu mi se pare normal! Reprezinţi o ţară”

Mihai Stoica a luat în colimator un „tricolor” după amicalul România - Canada 0-3. Pe cine a criticat oficialul celor de la FCSB.
Mihai Dragomir
07.09.2025 | 08:20
Mihai Stoica vehement la adresa unui tricolor dupa Romania Canada 03 Nu mi se pare normal Reprezinti o tara
Mihai Stoica, atac frontal la unul dintre fotbaliștii echipei naționale. Pe cine a criticat. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Amicalul România – Canada 0-3 a adus o serie de reacții negative. Mihai Stoica a urmărit partida de vineri seară de pe Arena Națională și nu își poate explica atitudinea unui fotbalist român. Pe cine a pus tunurile oficialul FCSB-ului.

„Tricolorul” criticat aspru de Mihai Stoica după amicalul România – Canada 0-3

Meciul cu canadienii nu va rămâne o amintire plăcută pentru jucătorii lui Mircea Lucescu. Denis Drăguș, cel care a ratat ocazii importante și a avut o discuție imediat după schimbare cu Mircea Lucescu, s-a mai remarcat într-un mod.

Aspectul de care s-a legat Mihai Stoica este felul în care atacantul lui Eyupspor își poartă echipamentul, mai exact, șortul. Oficialul FCSB-ului a transmis că cei responsabili de echipa națională ar trebui să remedieze comportamentul fotbalistului încât să nu se mai repete pe viitor.

„Nu mi se pare normal ca lui Drăguş să i se tolereze acest comportament, el joacă cu un crac la şort ridicat, că aşa vrea el. Eşti la echipa naţională, ţi se cântă imnul, stai cu mâna la inimă. Reprezinţi o ţară de 18 milioane.

Nu e normal să vii cu atitudinea asta când ‘eu stau cu un crac ridicat că aşa vrea eu’. Echipamentul ăla e făcut să stai cu cracii jos. Nu mi se pare normal. Asta e părerea mea. Eu asta văd. La echipa de club e altceva”, a spus Mihai Stoica la TV Prima Sport.

Denis Drăguș, titularizat în ultimul moment cu Canada

Denis Drăguș a aflat că va intra din primul minut în meciul cu Canada în ultimul moment. Planul inițial al selecționerului Mircea Lucescu a fost să îl folosească pe Louis Munteanu pe postul de atacant, însă vârful lui CFR Cluj nu a mai putut evolua. FANATIK a aflat că jucătorul a acuzat probleme musculare, simțind durere la gamba piciorului stâng.

Cum Louis Munteanu a fost nevoit ulterior să părăsească lotul, Mircea Lucescu se va baza, cel mai probabil, tot pe Denis Drăguș în centrul liniei ofensive, la partida cu Cipru. Meciul din cadrul etapei a 6-a a preliminariilor pentru CM 2026 se dispută marți, 9 septembrie, de la ora 21:45.

