Mihai Stoica, vehement la adresa unui „tricolor” după România – Canada 0-3: „Nu mi se pare normal! Reprezinţi o ţară”

a adus o serie de reacții negative. Mihai Stoica a urmărit partida de vineri seară de pe Arena Națională și nu își poate explica atitudinea unui fotbalist român. Pe cine a pus tunurile oficialul FCSB-ului.

ADVERTISEMENT

„Tricolorul” criticat aspru de Mihai Stoica după amicalul România – Canada 0-3

Meciul cu canadienii nu va rămâne o amintire plăcută pentru jucătorii lui Mircea Lucescu. Denis Drăguș, , s-a mai remarcat într-un mod.

Aspectul de care s-a legat Mihai Stoica este felul în care atacantul lui Eyupspor își poartă echipamentul, mai exact, șortul. Oficialul FCSB-ului a transmis că cei responsabili de echipa națională ar trebui să remedieze comportamentul fotbalistului încât să nu se mai repete pe viitor.

ADVERTISEMENT

„Nu mi se pare normal ca lui Drăguş să i se tolereze acest comportament, el joacă cu un crac la şort ridicat, că aşa vrea el. Eşti la echipa naţională, ţi se cântă imnul, stai cu mâna la inimă. Reprezinţi o ţară de 18 milioane.

Nu e normal să vii cu atitudinea asta când ‘eu stau cu un crac ridicat că aşa vrea eu’. Echipamentul ăla e făcut să stai cu cracii jos. Nu mi se pare normal. Asta e părerea mea. Eu asta văd. La echipa de club e altceva”, a spus Mihai Stoica la

ADVERTISEMENT

Denis Drăguș, titularizat în ultimul moment cu Canada

Denis Drăguș a aflat că va intra din primul minut în meciul cu Canada în ultimul moment. Planul inițial al selecționerului Mircea Lucescu a fost să îl folosească pe Louis Munteanu pe postul de atacant, însă vârful lui CFR Cluj nu a mai putut evolua. simțind durere la gamba piciorului stâng.

ADVERTISEMENT

Cum Louis Munteanu a fost nevoit ulterior să părăsească lotul, Mircea Lucescu se va baza, cel mai probabil, tot pe Denis Drăguș în centrul liniei ofensive, la partida cu Cipru. Meciul din cadrul etapei a 6-a a preliminariilor pentru CM 2026 se dispută marți, 9 septembrie, de la ora 21:45.