Sport

Care sunt șansele ca Dan Petrescu să o preia pe FCSB. Mihai Stoica, verdict ferm: „Vorbim în vara anului viitor”

Dan Petrescu a fost prezent în tribune la meciul FCSB - Petrolul. Mihai Stoica a explicat care sunt șansele ca fostul său colaborator să o preia pe FCSB. Când se pune în discuție o posibilă venire.
Adrian Baciu
16.09.2026 | 16:50
Care sunt sansele ca Dan Petrescu sa o preia pe FCSB Mihai Stoica verdict ferm Vorbim in vara anului viitor
EXCLUSIV FANATIK
Mihai Stoica, detalii despre posibilitatea venirii lui Dan Petrescu la FCSB. Sursa foto: colaj Fanatik
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FCSB nu traversează deloc o perioadă bună din punct de vedere sportiv. Echipa patronată de Gigi Becali s-a făcut de râs în cupele europene, fiind eliminată de necunoscuta Auda, iar în campionat nu mai bate pe nimeni de patru runde, ajungând în afara Top 6. Marius Baciu (51 de ani) pare a fi pe făraș. Mihai Stoica (61 de ani) a vorbit despre posibilitatea venirii la echipă a lui Dan Petrescu (58 de ani). Când s-ar putea discuta despre acest scenariu.

Ce spune Mihai Stoica despre posibilitatea venirii lui Dan Petrescu la FCSB

Dan Petrescu continuă să fie un spectator constant la meciurile din SuperLiga României care se joacă în București. Duelul de luni, 14 septembrie, FCSB – Petrolul 2-2, din etapa a 9-a, nu a făcut excepție. Fostul jucător de la Steaua și antrenor de la CFR Cluj a mers pe Arena Națională. În dese rânduri, camerele de filmat l-au surprins în lojă.

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Managerul general al celor de la FCSB, Mihai Stoica, a vorbit, la emisiunea MM la FANATIK, despre șansele ca fostul său colaborator de la Unirea Urziceni, Dan Petrescu, să vină la echipa roș-albastră. Veștile pentru fanii care și-l doresc nu sunt deloc cele mai bune. „Bursucul” are în plan să revină pe banca tehnică abia din vara lui 2027.

„(n.r. Nu e apt Dan Petrescu să vină la FCSB?) Dan Petrescu poate să antreneze din vara anului viitor (n.r. 2027). Atunci vrea să preia o echipă. Nu se discută altă perioadă în care să înceapă. (n.r. Sub nicio formă nu sunt șanse să vină acum la FCSB?) Nu”, a explicat Meme. Întrebat dacă FCSB poate fi „aleasa” lui Petrescu, Stoica a spus: „Să vedem, să trăim până vara anului viitor. Nu e corect acum să vorbesc despre ce se va întâmpla în vara anului viitor, când noi nu știm ce se va întâmpla în toamna anului acesta”.

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Care este situația din prezent a băncii tehnice de la FCSB

La ora actuală, FCSB are un antrenor. Marius Baciu (51 de ani) a semnat pe data de 19 mai un contract valabil pe un an cu fosta campioană din SuperLiga. Tehnicianul nu se simte deloc bine la echipa lui Gigi Becali. După semi-eșecul cu Petrolul, 2-2, în etapa a 9-a, patronul clubului din Capitală a spus clar că Baciu e obligat să bată la Craiova pentru a mai continua.

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La finalul derby-ului cu Dinamo, pierdut cu 1-2, FCSB a rămas, pentru un sfert de oră, fără antrenor. Gigi Becali anunțase în miez de noapte plecarea lui Marius Baciu de la echipă. Se părea că roș-albaștrii urmau să fie conduși de un nou tehnician. Patronul fostei campioane s-a răzgândit însă după o discuție cu șefii galeriei. S-a decis ca Baciu să continue pentru cel puțin 2 etape. I s-a impus un obiectiv clar: 4 puncte cu Petrolul și U Craiova. Pe primul l-a obținut. Urmează testul suprem și cel mai greu: derby-ul din Bănie contra campioanei en-titre.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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