Sport

Probleme cu 2 titulari la FCSB înaintea returului cu Auda: „Ne așteptam să fie apt deja” / „Încă nu e 100%”

FCSB este concentrată în totalitate pe returul cu FK Auda din turul 2 Conference League. Mihai Stoica a anunțat însă cine sunt fotbaliștii care nu pot ajuta fosta campioană a României la acest meci.
Mihai Dragomir
28.07.2026 | 08:00
Probleme cu 2 titulari la FCSB inaintea returului cu Auda Ne asteptam sa fie apt deja Inca nu e 100
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Cine sunt jucătorii de la FCSB care nu pot evolua la returul cu FK Auda. Anunțul lui Mihai Stoica. Foto: Colaj FANATIK.
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FCSB a câștigat în campionat și cu Csikszereda și este cu gândul acum doar la returul contra letonilor de la FK Auda, după ce a pierdut cu 2-3 în fața acestora în tur. Mihai Stoica a făcut anunțul despre jucătorii care nu vor putea ajuta la îndeplinirea calificării mai departe, în turul 3.

Mihai Stoica a anunțat numele jucătorilor pe care FCSB nu contează la returul cu FK Auda

FCSB este liderul SuperLigii, cu maxim de puncte după primele două etape în urma victoriei cu 2-0 pe terenul lui Csikszereda. Mihai Stoica a venit cu noi detalii despre lotul pe care Marius Baciu îl are la dispoziției la returul cu FK Auda. Ofri Arad, Ngezana și Miculescu nu pot evolua contra letonilor. În cazul primilor doi situația era destul de clară, dar staff-ul roș-albaștrilor se aștepta ca Miculescu să fie apt încă de la meciul tur cu letonii. Totodată, Joao Paulo, revenit recent la echipă după pauza avută în urma experienței de la CM 2026, nu este la capacitate maximă și va începe meciul pe banca de rezerve.

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„Gnahore e bine. Joao Paulo încă nu e 100%, are patru zile cu echipa, va fi pe bancă acolo. Ofri Arad, Ngezana și Miculescu încă sunt indisponibili. La Miculescu ne așteptam să fie deja apt. Ne gândeam că, dacă totul merge bine, pe 23 ar putea să ne ajute, dar deocamdată abia a intrat cu echipa, e joker, face antrenamente.

Nu e vreo jignire sau glumă, «joker»… dar pasează cu aia de îi pasează. E un joker mai mare. Am văzut un antrenament destul de complicat pe care l-au făcut cu Neubert, on fire. Dylan Batubinsika e ca Miculescu, Boutoutaou și Gnahore și nu erau foarte fericiți”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea „Fotbal Show”, de la Prima Sport.

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Ce a spus Gigi Becali despre returul cu FK Auda

După succesul echipei sale în etapa a 2-a din SuperLiga, Gigi Becali a comentat și pe seama returului cu FK Auda. Latifundiarul din Pipera e convins că echipa lui Marius Baciu îi va spulbera pe letoni. „Părerea mea e că Auda, excluzând atacul, că sunt buni, au viteză, cam tot în genul lui Csikszereda sunt. Ăștia au luat 2 goluri.

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Ăia pot lua 4-5. Ăștia se mai apără. Ăia pot lua 4-5 că se desfac foarte mult. Părerea mea e că nu se pot apăra că nu știu! Ne-a distrus arbitrul ăla (n.r. – la meciul tur). Uitați-vă să vedeți! Și la 3-2 la Bîrligea am avut 11 metri. Se vede cum îl calcă clar”, a declarat Gigi Becali, după victoria FCSB-ului cu Csikszereda, la TV Digi Sport.

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Ce a făcut FK Auda la ultimul meci din campionat

FK Auda a jucat și ea în campionat zilele trecute. Doar trei jucători de bază au făcut parte din echipa de start pentru partida disputată în compania celor de la BFC Daugavpils. Auda s-a impus cu scorul de 1-0 grație golului marcat de Lusweki în minutul 37, punând alte 3 puncte importante pentru consolidarea locului 3 în competiția internă.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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