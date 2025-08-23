Mihai Stoica, veste neașteptată despre titularul de la FCSB: ”Nici nu cred că va fi în lot”

După remiza scoasă la Aberdeen în prima manșă a play-off-ului Europa League, FCSB va primi vizita nou promovatei FC Argeș. Pentru acest joc, Mihai Stoica a dat o veste proastă pentru suflarea ”roș-albastră”.

Vestea dată de Mihai Stoica în privința lui Daniel Bîrligea înainte de FCSB – FC Argeș

Președintele Consiliului de Administrație al campioanei României a anunțat că Daniel Bîrligea, pe care l-a comparat cu francezul Cyril Thereau, fostul atacant al celor de la FCSB, nu va fi în lot pentru partida din etapa a 7-a a SuperLigii.

”Bîrligea a fost excepțional. Înainte de meci vorbeam cu Gigi de Bîrligea, de Thiam. Eu nu i-am considerat pe Rusescu sau Dică atacanți, i-am considerat sclavi. I-am spus lui Gigi: ‘după Thereau, noi nu am avut niciun atacant de valoarea lui Bîrligea’. Asta este opinia mea.

Unii m-au contrat, le-am zis să vină cu variante. Piovaccari a jucat foarte puțin, dar a marcat 10 goluri, nu știu. Era un marcator, dar ce face Bîrligea nu putea să facă Piovaccari. Bîrligea iese dintre 4 adversari cu mingea la picior, face niște curse. Piovaccari era un jucător excepțional, de gura porții”, a declarat Stoica, la .

Comparație între Bîrligea și Louis Munteanu

Oficialul ”roș-albaștrilor” a precizat că Daniel Bîrligea, care și a dat o pasă decisivă în întâlnirea tur cu Aberdeen, este un atacant cu altfel de calități decât are Louis Munteanu de la CFR Cluj.

”De-aia am zis Thereau. Bîrligea este asemănător cu Thereau, de-aia l-am menționat pe el. Thereau, poate era mai rafinat, a demonstrat în Serie A. Am zis că Louis Munteanu este un jucător excepțional, dar Bîrligea are alte calități, văd altceva la el. Nici nu cred că va fi în lot. (n.r. – cu FC Argeș) Bîrligea stă în gheaţă până joi”, a spus Mihai Stoica.

Impresarul Ioan Becali a mărturisit la emisiunea ”Don Giovanni” că Bîrligea este mai atacant decât Louis Munteanu și a anunțat că dacă va înscrie peste 20 de goluri.