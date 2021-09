Mihai Stoica, alături de Gigi Becali până la final: „Viața mea este legată de el”

Mihai Stoica a vorbit la Digi Sport despre meciurile diametral opuse cu CFR Cluj și Dinamo, dar și despre relația sa cu „fratele său de sânge”, Gigi Becali.

Managerul general al FCSB a promis că nu îl va mai părăsi niciodată pe Gigi Becali și comentat și antrenorii aduși din ușa bisericii în ultimul timp la echipă.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica își declarată devotamentul total pentru Gigi Becali: „Asta e calea pe care am ales-o”

Deși a mai plecat în trecut de la FCSB după un conflict cu Gigi Becali, Mihai Stoica a explicat că în 2019 viața lui s-a schimbat în totalitate și nu se mai dezice niciodată de patronul FCSB-ului: „Eram un om, iar din 2019 sunt altul. Și încerc din zi în zi să fiu altfel. Au fost niște probleme, iar eu am primit atunci un semnal foarte puternic și m-am întors. Am ajuns într-o altă zonă.

Fotbalul rămâne cu regulile lui, dar mâine dacă prin absurd Gigi ar desființa echipa, aș ieși și eu. Asta e calea pe care am ales-o. În 2019 am luat o decizie ca viața mea să fie legată de el. Și când eram certați vorbeam. M-aș bucura să pot lucra în continuare și să am un antrenor cu care să pot colabora”.

ADVERTISEMENT

Ce l-a convins pe Gigi Becali că nu are nevoie de un antrenor cu experiență: „Credea că echipa e prea puternică”

Mihai Stoica a declarat că victoria cu 4-1 în fața celor de la Universitatea Craiova i-a creat lui Gigi Becali falsa impresie că poate câștiga cu oricine, indiferent de cine stă pe banca tehnică: „A fost convins că nu mai contează cine e pe bancă după victoria cu Universitatea Craiova. Credea că echipa e prea puternică. Toni Petrea nu a vrut să mai continue. A luat decizia la rece. I-am dat atunci exemplu patronului: Uite ce a încercat să facă Juventus.

Managerul general a declarat că i-a explicat lui Gigi Becali cum Juventus Torino a reușit să domine ani de zile campionatul cu antrenori extrem experimentați, iar totul s-a schimbat atunci când a venit Andrea Pirlo: „Câștigă de ani de zile campionatul cu Allegri, Conte, Sarri și a încercat o experiență cu Pirlo. Acum Juventus are șanse să nu prindă Liga Campionilor. E posibil să ai dreptate dar eu decid și asta am în cap. M-a sunat după meciul cu Rapid și m-a întrebat pe cine să punem antrenor. El l-a sunat pe Edi, s-au întâlnit și au pus toate detaliile la cap”.

Meme credea că o dată cu venirea lui Toni Petrea a fost oprită direcția de alegere a antrenorilor după anumite criterii de către Gigi Becali, însă apoi a venit Dinu Todoran: „Lăsasem în urmă asta. Toni nu a fost luat din ușa bisericii. Îi știam capacitatea și știam că poate să aibă personalitate în vestiar. Clar nu îmi convenea, dar hai să vă spun ceva.

ADVERTISEMENT

Eu în februarie fac 30 de ani în meseria asta. Am avut perioade în care am decis totul și am colaborat cu mari antrenori. Dică e ultimul cu care am avut rezultate. Un fel de Pirlo. E altfel să lucrezi cu un antrenor cu experiență.

Mihai Stoica, uimit și impresionat de Edi Iordănescu: „E cea mai mare surpriză din fotbal!”

Mihai Stoica a avut anumite prejudecăți legate de Edi Iordănescu, pe care îl considera un antrenor extrem de dificil și cu care va fi greu să lucreze, însă lucrurile stau exact pe dos: „E extraordinar de frumos să lucrezi cu cineva care îți continuă frazele. E cea mai mare surpriză din fotbal, Edi Iordănescu. Eram amici, ieșeam în oraș, aveam prieteni comuni. Am lucrat cu el când a fost secundul lui Lăcătuș.

Aveam senzația că filozofează cam mult. Multă lume spunea că îmi va fi foarte greu să lucrez cu el că e foarte dificil. Eu sunt suficient de matur să las de la mine. Asta e surpriza. Are un staff care știe ce urmează să facă. Cu Neubert a lucrat în Bulgaria. Cu Oli nu aveam materialele de acum. Când văd dimineața cum arată terenurile, numai la fotbal american vezi așa ceva.

ADVERTISEMENT

La ora nouă la noi toți membrii staff-ului au și mâncat deja. Adeptul unei discipline extraordinare. Am intrat în biroul lui Edi când era ședință și am făcut o glumă și nu a râs. Pot să iau o lecție de profesionalism de la un colaborator cu 13 ani mai mic ca mine și am ieșit. Mache e numai în glume. După ședință sau antrenament, da”.

Mihai Stoica regretă că nu i-a adus la FCSB pe Deac și Jefte Betancor: „Mă oftic non-stop!”

Mă așteptam ca Edi să fie foarte strict și să fie doar el. Dimpotrivă roagă pe toată lumea să vină și să îl ajute. Îmi e greu să vorbesc despre mine și nu are sens. Cei care cred că rolul meu e să fac mișto pe Facebook se înșeală. Eu am experiență.

Îmi reproșez zi de zi că nu l-am văzut pe Jefte Betancor. Nu arăta bine pe CV. Mă ofitc non-stop că l-a luat Hagi. Am discutat cu multe persoane de Deac. Din punctul meu de vedere Miron e mai bun decât Burcă pentru FCSB. Cântarul nostru costă 4.500 de euro și Miron nu e gras. Are vârsta biologică de 12 ani.

ADVERTISEMENT

Nu am intervenit în cazul lui Alexandru Crețu. Când am fost întrebat am spus că nu ne poate ajuta din poziția de fundaș central. Aveam foarte mulți mijlocași defensivi. Erau cinci și juca unu. Pentru ce să îl luăm?

Edi nu a apucat să lucreze cu el. Alexandru Crețu mi-a plăcut foarte mult cum s-a antrenat. Se vedea că e mijlocaș. I-am spus că dacă va juca Vinicius, unul dintre voi trebuie să joace fundaș central stânga. Și asta i-a fost fatal la meciul cu Rapid. Eu mi-am spus părerea și de Vucur că e lent”.