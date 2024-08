Mihai Stoica, vești bune înaintea returului FCSB – LASK: ”E aglomerație mare la antrenamente”

în pereche cu Siyabonga Ngezana, după ce veteranul de 34 de ani a avut o evoluție modestă în înfrângerea cu FC Hermannstadt.

Mihai Stoica, buletin medical înainte de FCSB – LASK

Înaintea partidei FCSB – LASK, din manșa secundă a play-off-ul Europa League, Mihai Stoica a precizat că nu există probleme de lot în afara suspendării lui Joyksim Dawa și a vorbit la superlativ despre un junior de la academie.

”Crețu are o ușoară lovitură la coapsă, dar nu are probleme și va juca joi. Am avut toți jucătorii, s-au antrenat normal și Musi, și Baeten, și Luis Phelipe. E aglomerație mare la antrenamente.

Avem și un tânăr jucător al cărui nume nu-l pronunț. Sper să fie cel mai tânăr debutant din istoria noastră. E un copil care… așteptăm să facă 16 ani ca să debuteze”, a declarat misterios Stoica, la .

În plus, președintele Consiliului de Administrație al ”roș-albaștrilor” este de părere că evoluțiile îngrijorătoare din campionat nu au nicio legătură cu parcursul european și e convins că jucătorii vor trece peste eșecul cu FC Hermannstadt.

”N-are nicio legătură situația pe care o avem în campionat și care este una alarmantă cu ceea ce se întâmplă în cupele europene. Până acum, în cupele europene am fost foarte bine, puteam să fim chiar extraordinar”, a spus Mihai Stoica.

Pe ce post TV se vede returul din Ghencea

Întâlnirea FCSB – LASK Linz, din play-off-ul Europa League, se va disputa joi, 29 august, de la ora 21:30. În prima manșă desfășurată săptămâna trecută în Austria, .

Meciul retur care va avea loc pe stadionul din Ghencea . ”Se vede la România TV. Am vorbit cu Sebi Ghiță, am oprit alte negocieri”, a declarat Gigi Becali.

Patronul campioanei României a avut o serie de negocieri dure cu cei de la Pro TV. Postul din Pache Protopopescu a oferit 60-70.000 de euro pentru ca jocul să-și facă loc în grila de programe. A doua ofertă a fost de 100.000 de euro, însă meciul ar fi urmat să se vadă exclusiv pe VOYO. Gigi Becali a refuzat direct a doua propunere a trustului.