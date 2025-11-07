Mihai Stoica, virulent după Basel – FCSB 3-1. „Rezultatul e mai mult decât mincinos. Două goluri ultra-norocoase”. L-a propus pe Olaru în locul lui Shaqiri! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a intrat a doua zi în direct după meciul Basel – FCSB 3-1. Oficialul campioanei României a dat de pământ cu formația din Elveția și a spus care trebuia să fie deznodământul, de fapt, după care l-a propus pe Darius Olaru în locul lui Shaqiri.

Mihai Stoica este convins că FCSB se putea impune în Elveția în fața lui Basel

FCSB a sperat la un rezultat mare în etapa a 4-a din faza principală din Europa League. Deși elvețienii au deschis scorul, campioana României a restabilit ulterior egalitatea. Gazdele au mai marcat însă de două ori și și-au adjudecat toate cele 3 puncte.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica consideră că ultimele două reușite ale elvețienilor au fost posibile și grație unei doze mari de noroc. Președintele „roș-albaștrilor” a mai spus că cel mai bun jucător al celor de la Basel a fost însuși portarul.

„Rezultatul este mai mult decât mincinos. Practic, dacă scoatem din ecuație golul 3, că oricum se terminase meciul la 2-1, au marcat două goluri ultra-norocoase. Noi am marcat o capodoperă în 10 oameni. Am avut 7 suturi pe spațiul porții. Unul dintre cei mai buni jucători de pe teren a fost portalul lor.

ADVERTISEMENT

Noi chiar am arătat foarte bine. Ok, nu toți. Dar acum să începem să acuzăm, spre exemplu, pe Ștefan Tărnovanu, care cred că, până la meciul de aseară, a fost cel mai bun fotbalist al nostru în toată campania europeană. Nu ai cum să ștergi, cu o greșeală, tot ce a făcut bine până acum.

ADVERTISEMENT

E un mare câștig. Am văzut că unii spuneau că e slab Basel. Ok, le recomand să vadă, măcar rezumatul, dacă nu au răbdare să vadă tot meciul, Basel – Stuttgart!”, a spus inițial Mihai Stoica.

Darius Olaru, transfer de senzație la Basel? Ce spune Mihai Stoica

Mihai Stoica a vorbit ulterior despre Darius Olaru, și care . Oficialul campioanei României l-a propus în echipa elvețienilor, chiar în locul veteranului Shaqiri.

ADVERTISEMENT

„La Olaru nu mai e discuție, pentru că Olaru este… Am spus-o, o repet, am spus-o și când toată lumea spunea că nu mai e Olaru cel de-am trecut. Este cel mai bun fotbalist cu care eu am lucrat vreodată. Am și eu dreptul să-mi fac clasamentele mele. Și am lucrat cu fotbaliști foarte buni.

Este cel mai bun fotbalist de ce? Pentru că… spre deosebire de jucătorii de atac, cu care am lucrat și care erau excepționali, foarte talentați, el face ambele faze. El este în permanent sprint. Dacă mă uitam aseară și poate pentru necunoscători a părut foarte bun Shaqiri.

Între Olaru și Shaqiri, acum, n-aș sta pe gânduri dacă aș fi Basel. Aș plăti clauza și i-aș da contract mai mare decât are Shaqiri. Pentru că este mult mai bun fotbalist la momentul ăsta!”, a mai spus Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Stoica a lăudat în mod special doi jucători de la FCSB după meciul de la Basel

Mihai Stoica și-a continuat discursul laudativ la adresa fotbaliștilor de la FCSB. De data aceasta, el i-a scos în evidență pe Alexandru Pantea și Daniel Graovac, despre care a spus că au avut evoluții peste așteptări.

„Am remarcat doi fotbaliști, despre care mulți, la un moment dat au spus că ce caută la FCSB, că nu știu ce. Pantea și Graovac, evoluții de excepție în opinia mea!

Eu n-am crezut că va continua după pauză Graovac. A avut o contuzie foarte puternică, n-am văzut nicio reluare, dar cred că trebuia intervenit”, a mai spus Mihai Stoica.

Mihai Stoica, atac dur la adresa arbitrilor după meciurile FCSB-ului din Europa League

Un alt aspect punctat de Mihai Stoica în cadrul intervenției sale a fost legat de arbitraj. , când consideră și acum că Bîrligea a fost faultat și trebuia să se acorde penalty pentru campioana României.

„Eu rămân în continuare în cap cu penalty-ul refuzat nouă la meciul cu Bologna, la faultul ăla cu ambele mâini pe Bîrligea. Și dacă cineva mai spune tâmpenia asta că nu se dă fault la așa ceva, îl trimit la școală. Cum adică nu se dă fault? Și la hockey e fault. Cum adică nu se dă fault când un jucător își împinge adversarul cu ambele mâini?

A, nu se dă fault când pui o mână pe el, poate, dar ambele mâini, intensitate… Îmi pare foarte rău pentru că noi anul ăsta, cu excepția meciului cu Young Boys Berna, când am fost slabi, am început execrabil și după aia n-am reușit să intrăm în joc, noi toate 3 meciuri le-am jucat bine și avem 3 puncte din nefericire”, a concluzionat Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.