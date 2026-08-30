Mihai Stoica, virulent împotriva celor cu dosar la Securitate! „Am fost un mic dizident! Cum să scriu despre colegii mei?”. Exclusiv

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Foarte multe persoane din viața publică, extrem de cunoscute, au avut fel și fel de „relații” cu vechea Securitate. Artiști, politicieni, chiar și foști sportivi, au avut dosar de informator. CNSAS (Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității) a confirmat unele cazuri. Mihai Stoica (61 de ani), oficialul celor de la FCSB, nu a făcut parte din această categorie. Mai mult, Meme îi atacă pe cei care au dat cu subsemnatul.

Mihai Stoica, nicio legătură cu fosta Securitate! „N-am făcut nicio sesizare în viața mea. Nu mi se pare bărbătește”

În emisiunea MM la FANATIK, managerul general al celor de la FCSB, Mihai Stoica, a spus că niciodată în viața lui, nici înainte și nici după căderea regimului comunist, nu a făcut vreo sesizare sau vreo reclamație la autorități împotriva unei persoane. Meme spune că astfel de comportamente nu i se par demne pentru un bărbat.

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„N-am făcut niciun raport, nicio reclamație. N-am făcut în viața mea nicio sesizare împotriva cuiva. Nu pot să fac așa ceva, nu mi se pare bărbătește. Nu-mi place să scriu. Am o vârstă la care, în mod normal, ar fi trebuit să fiu și eu contactat, că văd că tot apar dosare peste dosare. N-am fost contactat. (n.r. Niciun nume de cod, nimic?) N-am nimic. Și eram un vlăstar de nădejde, să spun așa… Am intrat primul în facultate, deci… (n.r. Nimeni, niciodată, de la Securitate nu te-a contactat?) Nu, am fost ocolit. Nimic. Nimic. Aveam părul mai lung în facultate, e adevărat. Cred că nu eram de încredere”, spune MM.

că ar fi trebuit, în mod normal, să aibă și el dosar la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, însă nu de informator, ci unul cu informații despre el. „În mod normal ar fi trebuit… cred că am și eu un dosar. Ce s-a scris de mine sau s-a spus de mine”.

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Mihai Stoica, atac dur față de cei care au dat note informative la Securitate: „Îi condamn cu toată ființa!”

pe cei care au dat dat note informative la fosta securitate. „(n.r. Îi condamni pe cei care au dat note informative la Securitate?) Cu toată ființa. Păi cum să nu-i condamn? Cum mi-ar fi fost mie să scriu de colegii mei, ăla a făcut aia, ăla a făcut aia”, punctează oficialul FCSB.

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Stoica spune că, dimpotrivă, el a fost un oponent al sistemului, un dizident. A dezvăluit modul în care, în anul II de facultate a trecut de la UTC (Uniunea Tineretului Comunist) la PCR (Partidul Comunist Român) și trebuia să țină ședințe. În ciuda sarcinii primite de la regim, Meme spune că nu ținea aceste întruniri.

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„Țin minte că am avut o problemă pentru că eu eram secretar de an. În anul II am trecut de la UTC la PCR, că aveam note foarte mari și trebuia să țin ședințe. Și nu le țineam. Aveam și un cadru didactic care era îndrumător de an. Îi spuneam: ‘Miercuri, la ora 1.00 facem ședința’. Doar că miercuri aveam până la 11:20, n-aveam până la 1.

Până când s-a prins omul după vreo două luni că nu țin. A zis: ‘Domnule, ce se întâmplă? Voi faceți ședințe?’ / ‘Cum să nu facem!’ Și a venit o colegă, țin minte perfect cum o cheamă, și m-a reclamat la ședința unde participam, că eram membru de partid, că nu țin ședințele (…) Am fost un mini-dizident așa”, dezvăluie Meme.

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Mihai Stoica mai adaugă, în emisiunea MM la FANATIK, faptul că tatăl său a avut un dosar greu, dat fiind faptul că a avut rude care erau împotriva comuniștilor. „Tata avea un dosar destul de greu, pentru că tatăl lui fusese contra comuniștilor. L-a și ascuns puțin. Și din cauza asta tata a dat examen de admitere la multe facultăți și a fost admis. Era geniu, dar nu-l primeau, că avea dosarul, iar după aia, cu tot dosarul lui în neregulă, a ajuns în funcție de conducere, pentru că era foarte, foarte bun”.