Mihai Stoichiță a comentat în direct imaginile uluitoare de la zona mixtă. „Oficialii kosovari mi-au dat peste mână, după ce am stat împreună la dineul oficial”

Rezultatul de egalitate care se preconiza în meciul cu România din Liga Națiunilor nu le-a convenit deloc celor din Kosovo, iar Nu au mai revenit pe gazon în ciuda tuturor eforturilor depuse de oficialii români sau de la UEFA, ba, mai mult, printre „victime” numărându-se și Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF.

Mihai Stoichiță, bruscat de kosovari la zona mixtă. Reacția oficialului FRF: „Eu am rămas cu punctele, ei cu frustrarea”

Delegația kosovară nu s-a limitat la ci a continuat să provoace scandal și după aceea, la zona mixtă, după conferința de presă. Căpitanul Amir Rrahmani și unii oficiali au bruscat un ziarist român, iar Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a fost lovit peste mână de un reprezentant al oaspeților.

„A fost un comportament rușinos, nu trebuie să ne ferim de cuvinte”, a început dialogul cu Mihai Stoichiță moderatorul Horia Ivanovici la emisiune transmisă LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Nu pot să spun treaba asta, pentru că eu nu sunt Rrahmani. Cred că trăiesc într-o societate civilizată, care mă obligă să fiu civilizat. A fost un comportament neadecvat sportului. În orice caz, e urât ce s-a întâmplat. M-am dus întâmplător spre sala de conferință și am dat peste oficialii lor, care ieșeau de acolo. Cu zece ore înainte fusesem cu ei la dineul oficial. Președintele Federației a fost singurul care a venit la mine și mi-a strâns mâna. Ceilalți se uitau așa…”, a spus Mihai Stoichiță.

„Ceilalți ți-au dat peste mână, că avem imaginile. Cine ți-a dat peste mână? «Pleacă bă de aici, suedezule!». Așa ți-a făcut”, a continuat moderatorul Horia Ivanovici.

„Nu-l cunosc. Stau eu să știu care e secretar sau director tehnic? Comportament neadecvat. Cu ghilimelele de rigoare. Știi care e treaba? Nu mă doare mâna, că mi-a dat peste ea. Eu am rămas cu punctele și cu primul loc. Ei pleacă frustrați și cu rușinea de a face ceea ce au făcut. Asta e concluzia mea.

Foarte mulți ziariști care erau acolo, probabil români, strigau «Shame! Shame! Shame!». Să le fie rușine! Și nu numai… Lucescu, foarte nervos, era în partea stângă, începuse practic un interviu în zona aia de presă. Mă uitam așa și ziceam că prea multă pasiune, prea multă ură, prea multe frustări adunate duc la astfel de situații.

Războiul s-a terminat demult. Și în Germania nazistă, și în Europa comunistă, divizarea Iugoslaviei, toți au fost pe acolo, toate conflictele alea… Păi dacă o să trăim toată viața noastră cu hate-ul ăsta dat de o situație istorică, poate care nici nu aparține acestor copii care joacă fotbal… Ce înțeleg copiii ăștia, perpetuăm toată ura asta? Nu este în regulă!”, sunt amănuntele oferite de Mihai Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA despre scandalul provocat de kosovari și la zona mixtă.

Mihai Stoichiță, după scandalul de la România – Kosovo: „Băieții noștri erau liniștiți, au mai trăit astfel de experiențe”

„Te-ai dus la vestiare… Fotbaliștii kosovari cum ți s-au părut? Încărcați? Dar ai noștri”, a vrut să afle Horia Ivanovici cum au reacționat jucătorii români după tot acest scandal și care era starea de spirit din vestiarul echipei noastre naționale.

„Nu i-am văzut pe kosovari, că nu am fost la vestiarele lor. S-a dus președintele… În momentul în care a început tot scandalul, eu am rămas acolo cu oficialii, și de la ei, și de la noi, iar președintele s-a dus jos, ca să salveze ce era de salvat în toată situația asta. Iar eu, după ce a terminat el, am coborât să mă duc la echipă.

Și am intrat la echipă, la toată lumea acolo, i-am îmbrățișat… La ai noștri, că la ai lor nu aveam de ce să mă duc. Băieții erau liniștiți, puțin surprinși, nu pot să spun că era vreo bucurie. Era o atmosferă calmă în vestiar. Încep să prindă experiență, că e doua situație de acest gen.

Eu cred că prin tot ceea ce s-a întâmplat, prin declarațiile pe care le-au dat înainte de meci, a fost ceva premeditat. Stai puțin, că sunt 50.000 de oameni, dacă unul face un gest necugetat nu oprești un meci de fotbal!”, și-a încheiat Mihai Stoichiță intervenția la FANATIK SUPERLIGA.

