Mihai Stoichiță a dat de înțeles cine va fi selecționerul echipei naționale în barajul pentru Cupa Mondială din 2026

Mihai Stoichiță a analizat succesul obținut de echipa națională a României, 7-1 cu San Marino. Directorul tehnic al FRF a vorbit însă și despre selecționerul care ar urma să fie pe bancă la barajul din martie 2026.
Bogdan Mariș
19.11.2025 | 00:47
Mihai Stoichiță a dat de înțeles cine va fi selecționerul echipei naționale în barajul pentru Cupa Mondială. FOTO: Sport Pictures
România a încheiat grupa H a preliminariilor pentru Cupa Mondială cu un succes la Ploiești, 7-1 cu San Marino. Oaspeții i-au șocat pe „tricolori” și au deschis scorul în minutul 2 prin Giacopetti, dar elevii lui Mircea Lucescu au revenit mai apoi și s-au impus clar. Baiaram, Man, Hagi, Rațiu și Munteanu au punctat pentru România, care a beneficiat și de două autogoluri ale oaspeților. La final, Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a analizat partida, dar a vorbit și despre viitorul selecționerului Mircea Lucescu pe banca naționalei.

Mihai Stoichiță a dat de înțeles cine va fi pe banca naționalei la barajul pentru Cupa Mondială

Chiar dacă „tricolorii” au încheiat grupa cu un succes clar, în jurul echipei naționale există în continuare o senzație de dezamăgire, deoarece România a reușit să învingă Austria însă a pierdut cu 1-3 în Bosnia după o repriză secundă catastrofală. În acest context, s-a pus problema ca Mircea Lucescu să nu se mai afle pe bancă pentru barajul din martie 2026.

Întrebat despre acest aspect la finalul meciului cu San Marino, Mihai Stoichiță a dat de înțeles însă că „Il Luce” va fi cel care va conduce prima reprezentativă la baraj. „Era în vestiar și chiar le-a spus că așa trebuie să jucăm în continuare. Înțelegeți ce vreți dumneavoastră de aici”, a afirmat directorul tehnic al FRF, conform Digi Sport.

Ce a declarat Mihai Stoichiță după România – San Marino 7-1

Oficialul Federației Române de Fotbal a vorbit și despre victoria obținută de „tricolori” pe „Ilie Oană”, 7-1 cu San Marino. „Victorie pentru sărbătorile de iarnă mai mult. Ca să avem o amintire frumoasă. Ultima impresie contează enorm. Dar îți dă și speranțe, se pare că am avut un joc mult mai bun decât cele pe care le-am jucat până acum cu echipe de nivelul ăsta.

Agresiv, am jucat repede, cu mingi scoase în lateral și aduse în fața porții. Nu haotic, cu mingi aruncate la întâmplare. A fost foarte frumos din punct de vedere al construcției jocului. Toți au fost preocupați și determinați să joace bine și să aducă o victorie care e și de moral pentru luna martie. Să dea Dumnezeu să avem și o tragere la sorți bună.

(n.r. despre Austria – Bosnia 1-1) Ziceam că Bosnia e o echipă accesibilă, dar se pare că nu e așa accesibilă dacă a reușit rezultatul ăsta. Erau și cu un moral bun după meciul cu noi. Probabil că nici nu se așteptau să ne bată cu 3-1”, a declarat Mihai Stoichiță.

Pe cine ar putea întâlni România la baraj

„Tricolorii” au încheiat grupa H pe locul 3, după Austria și Bosnia, dar au avansat la baraj datorită parcursului din Liga Națiunilor. La tragerea la sorți, programată joi, de la ora 14:00, România face parte din urna 4, așadar va disputa semifinala în deplasare contra unei formații din prima urnă.

După rezultatele înregistrate marți, din urna capilor de serie vor face parte Italia, Turcia, Danemarca și Ucraina. Danezii erau mari favoriți la calificarea directă din grupa C, însă în penultima etapă a preliminariilor au înregistrat doar o remiză pe teren propriu contra codașei Belarus, 2-2, pentru ca în ultima rundă să fie învinși în Scoția, 2-4, și să fie devansați de britanici, care și-au asigurat revenirea la Cupa Mondială după 28 de ani.

