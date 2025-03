Mihai Stoichiță a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea dintre Răzvan Burleanu și Andrii Șevcenko de la Mogoșoaia

Mihai Stoichiță a explicat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, motivul vizitei lui Andrii Șevcenko, președintele Federației Ucrainene de Fotbal, în România.

Mihai Stoichiță: „Burleanu i-a invitat pe Șevcenko și Lisa Klaveness, președinta FNF”

Andrii Șevcenko, președintele Federației Ucrainene de Fotbal, se află în România, la invitația lui . La Centrul Național de Fotbal de la Buftea, au loc , licența C la fotbal feminin.

Este un eveniment sub îndrumarea Federației Norvegiene de Fotbal, la care au participat și specialiști din partea Federației Belgiene. Cursantele sunt din România și Ucraina.

„Șeva (n.r. – Andrii Șevcenko) este președintele Federației Ucrainene, iar noi am avut o acțiune sub îndrumarea Federației Norvegiene de Fotbal. A fost prezentă și Lise (n.r. – Lisa Klaveness), președinta FNF, la acest eveniment. De câteva zile, o echipă a Federației Belgiene, specialiști în fotbalul feminin, a instruit fete din Ucraina și România viitoare antrenoare. Au obținut, prin acest curs, licența C, pentru ca să intre în lumea fotbalului la nivel de copii și juniori la fete.

Se știe că norvegienii sunt foarte avansați în domeniul ăsta. Burleanu, având o foarte bună relație atât cu președinta Federației Norvegiene, cât și cu Șevcenko, i-a invitat pe amândoi. Au acceptat, cu mare plăcere. Sunt și acum în București, nu pleacă”, a explicat Mihai Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Stoichiță: „Șevcenko nu e deloc arogant. E un băiat de nota 10”

„(n.r. – Cum e marele Șevcenko?) Cum să fie… E un om extraordinar, în primul rând. Eu îl cunosc de când eram adversari. O să îți (n.r. – lui Horia Ivanovici) arăt niște imagini cu el și un comentariu în rusește. Nu știu ce spune de el, nu știu ce spune de mine, la un meci Ucraina – Armenia, jucat la Lvov. Am pierdut cu 4-3 în ultima secundă de joc. A dat el două goluri atunci. Jucau și Karamianii la mine… Și de atunci ne cunoaștem.

Șevcenko, arogant? Nu, nu e deloc arogant. E un băiat extraordinar, un băiat de nota 10. Acum îl văd trist, probabil din cauza războiului. A fost chiar emoționat în tot ce am discutat cu el. A fost și o întâlnire cu ambasadorii celor două țări. Normal să fie trist, situația din țara lor nu este cea mai bună. Și cred că gestul făcut de FRF este unul de solidaritate, de omenie, de susținere și de democrație până la urmă.

A fost emoționantă, în general, toată întâlnirea. Astăzi, la Buftea, au fost o sută și ceva de copii. Și când vezi și copiii diasporei ucrainene venind la antrenament cu plăcere și jucându-se cu fetițe române. Sunt multe lucruri care te impresionează, chiar dacă ești tăbăcit. Nu se poate să nu ai sentimente de compasiune și de sprijin pentru o astfel de situație. Nu am vorbit nimic de război, doar despre situația în care a dus războiul țara vecină. E o luptă a supraviețuirii unei civilizații, până la urmă”, a concluzionat directorul tehnic al FRF.