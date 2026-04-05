Mihai Stoichiță a fost în salon lângă Mircea Lucescu și a oferit detalii cutremurătoare: „Nu răspunde la nimic… Să dea Dumnezeu să aibă zile”. Video

Mihai Stoichiță a fost în salon lângă Mircea Lucescu și a oferit detalii cutremurătoare despre situația în care se află fostul selecționer al României.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
05.04.2026 | 14:04
Problemele de sănătate a lui Mircea Lucescu s-au agravat în noaptea dintre sâmbătă și duminică. Fostul selecționer a fost mutat la secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Universitar de Urgență București. Mihai Stoichiță l-a vizitat pe „Il Luce” și a oferit detalii despre situația în care se află.

Mihai Stoichiță l-a vizitat pe Mircea Lucescu în salonul de la Spitalul Universitar de Urgență București. Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal a transmis că a stat 5 minute, iar „Il Luce” nu a răspuns la niciun stimul din exterior. Situația fostului selecționer este una dificilă, acesta aflându-se într-o comă indusă.

„Nu pot să vă dau vești pentru că nu am discutat cu nimeni. Doar am stat cu el, vreo 5 minute acolo. Nu răspunde la nimic… Să sperăm că va fi bine, să dea Dumnezeu. Nu am reușit să vorbesc cu el, nu poate să vorbească. (n.r. este în comă indusă?) Este într-o stare indusă, nu știu cum să-i spun că nu mă pricep, probabil să-l ajute. M-a ajutat un domn de la reanimare, de la ATI.

Am stat și m-am uitat la el, nimic altceva. Să dea Dumnezeu să aibă zile. Acolo nu mai era nimeni, poate erau prin spital (membri ai familiei). Când un om pățește așa ceva, te doare, dar mai ales când ai relație de prietenie cu acel om. Mi-a fost adversar și prieten în același timp”, a declarat Mihai Stoichiță.

Toate gândurile bune merg la Lucescu

În continuare, Mihai Stoichiță, vizibil afectat de cele văzute, a mărturisit că speră ca Mircea Lucescu să își revină. Directorul tehnic îl va anunța pe Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, despre stadiul în care se află fostul selecționer al României, cel care a fost pe bancă la barajul cu Turcia din urmă cu 10 zile.

Irakienii au mers până la capăt, după 40 de ani, și sunt gata...
Digisport.ro
Irakienii au mers până la capăt, după 40 de ani, și sunt gata de o surpriză uriașă: Rusia

„Nu pot să fiu nici optimist, nici pesimist. Nu sunt doctor. Nu i-am spus nimic, doar l-am atins și atât. N-am vorbit cu Răzvan Lucescu despre situația lui Mircea. Am aflat de starea lui Mircea de la familie și de la cei care au fost aici, am venit imediat.

Nu am vorbit cu niciun medic. M-am întâlnit cu un asistent, m-au îmbrăcat și m-au dus acolo. Să dea Dumnezeu să trăiască, să fie bine, să fie în continuare lângă noi. Trebuie să vorbesc cu Mugur și cu Matei, nu are voie să intre multă lume acolo și e normal. Pe Răzvan Burleanu o să-l anunț acum, normal că și el e îngrijorat. Speranța moare ultima”, a conchis Mihai Stoichiță.

Neli, soția lui Mircea Lucescu, a părăsit în lacrimi Spitalul Universitar. Singurele cuvinte...
Fanatik
Neli, soția lui Mircea Lucescu, a părăsit în lacrimi Spitalul Universitar. Singurele cuvinte rostite
Vești teribile: Mircea Lucescu e în comă la Terapie Intensivă! Medicii fac eforturi...
Fanatik
Vești teribile: Mircea Lucescu e în comă la Terapie Intensivă! Medicii fac eforturi disperate. Mihai Stoichiță, dărâmat la sosirea la Universitar. Update
Denis Drăguş la FCSB: cum a reacţionat instinctiv Meme Stoica atunci când a...
Fanatik
Denis Drăguş la FCSB: cum a reacţionat instinctiv Meme Stoica atunci când a fost întrebat de transferul dorit de Gigi Becali
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Prunea acuză direct un conducător din SuperLiga: 'Trebuia închis la pușcărie de 30...
iamsport.ro
Prunea acuză direct un conducător din SuperLiga: 'Trebuia închis la pușcărie de 30 de ori!' / 'Arbitrii stau gratis în pensiuni acolo, fac șprițuri'
