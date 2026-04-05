Mihai Stoichiță a fost în salon lângă Mircea Lucescu și a oferit detalii cutremurătoare: „Nu răspunde la nimic… Să dea Dumnezeu să aibă zile”. Video

Problemele de sănătate a lui Mircea Lucescu s-au agravat în noaptea dintre sâmbătă și duminică. Fostul selecționer a fost mutat la secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Universitar de Urgență București. Mihai Stoichiță l-a vizitat pe „Il Luce” și a oferit detalii despre situația în care se află.

Mihai Stoichiță a fost în salon lângă Mircea Lucescu și a oferit detalii cutremurătoare

Mihai Stoichiță l-a vizitat pe Mircea Lucescu în salonul de la Spitalul Universitar de Urgență București. Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal a transmis că a stat 5 minute, iar . Situația fostului selecționer este una dificilă, acesta aflându-se într-o comă indusă.

„Nu pot să vă dau vești pentru că nu am discutat cu nimeni. Doar am stat cu el, vreo 5 minute acolo. Nu răspunde la nimic… Să sperăm că va fi bine, să dea Dumnezeu. Nu am reușit să vorbesc cu el, nu poate să vorbească. (n.r. este în comă indusă?) Este într-o stare indusă, nu știu cum să-i spun că nu mă pricep, probabil să-l ajute. M-a ajutat un domn de la reanimare, de la ATI.

Am stat și m-am uitat la el, nimic altceva. Să dea Dumnezeu să aibă zile. Acolo nu mai era nimeni, poate erau prin spital (membri ai familiei). Când un om pățește așa ceva, te doare, dar mai ales când ai relație de prietenie cu acel om. Mi-a fost adversar și prieten în același timp”, a declarat Mihai Stoichiță.

Toate gândurile bune merg la Lucescu

În continuare, Mihai Stoichiță, vizibil afectat de cele văzute, a mărturisit că speră ca Mircea Lucescu să își revină. Directorul tehnic îl va anunța pe Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, , cel care a fost pe bancă la barajul cu Turcia din urmă cu 10 zile.

„Nu pot să fiu nici optimist, nici pesimist. Nu sunt doctor. Nu i-am spus nimic, doar l-am atins și atât. N-am vorbit cu Răzvan Lucescu despre situația lui Mircea. Am aflat de starea lui Mircea de la familie și de la cei care au fost aici, am venit imediat.

Nu am vorbit cu niciun medic. M-am întâlnit cu un asistent, m-au îmbrăcat și m-au dus acolo. Să dea Dumnezeu să trăiască, să fie bine, să fie în continuare lângă noi. Trebuie să vorbesc cu Mugur și cu Matei, nu are voie să intre multă lume acolo și e normal. Pe Răzvan Burleanu o să-l anunț acum, normal că și el e îngrijorat. Speranța moare ultima”, a conchis Mihai Stoichiță.