Mihai Stoichiță a povestit de la fața locului cum a fost întâmpinat Mircea Lucescu la Istanbul: “Toată lumea se oprea! Am rămas impresionat”

Mâine seară, naționala de fotbal a României va juca un meci crucial cu Turcia, în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial. Delegația tricoloră a ajuns deja la Istanbul, iar turcii au rămas la fel de îndrăgostiți de Mircea Lucescu. Selecționerul a fost oprit pe stradă de oameni pentru a face poze, iar Mihai Stoichiță a dezvăluit totul la FANATIK SUPERLIGA.

Meci special pentru Mircea Lucescu. Selecționerul României este un idol în Turcia

Românii au avut mare succes în Turcia, iar Mircea Lucescu a rămas la fel de respectat de oamenii din toată țara. Antrenorul a pregătit-o timp de doi ani pe Beșiktaș, chiar pe stadionul unde se va juca barajul pentru calificarea la Mondial, și a avut rezultate foarte bune, iar cu Galatasaray a câștigat Supercupa Europei, într-o finală de vis cu Real Madrid.

De asemenea, Mircea Lucescu a stat doi ani pe banca naționalei de seniori a Turciei. Antrenorul cunoaște la perfecție adversarul pe care România îl va înfrunta joi seară în și își dorește din suflet să scrie o pagină importantă în istoria fotbalului din țara noastră.

Cum a fost primit Mircea Lucescu în Istanbul. Turcii, vrăjiți de selecționerul României

Mihai Stoichiță a intrat într-o transmisiune live de la Istanbul, chiar în timpul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, și a oferit ultimele detalii înainte de duelul cu Turcia. a povestit cu cât respect a fost primit selecționerul naționalei de seniori la Istanbul. Oamenii pur și simplu au rămas impresionați de prezența sa pe străzile orașului.

„Am rămas plăcut surprins că toată lumea care trecea pe lângă noi se oprea să îi facă o poză sau să îl salute pe Mircea Lucescu. Este extrem de iubit aici. Asta îl încarcă cu foarte multă energie. Își dorește să realizeze ceva măreț pentru fotbalul românesc mâine seară”, a declarat Mihai Stoichiță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, cu o zi înainte de meciul cu Turcia.