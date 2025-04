Mihai Stoichiță a vorbit despre naturalizarea lui Cisotti pentru naționala României. ”Îi place și lui Mircea Lucescu”. Ce spune despre convocarea lui Chiricheș!

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a comentat pentru FANATIK posibilitatea ca să fie naturalizat pentru a fi convocat la echipa națională a României.

Mihai Stoichiță, despre Juri Cisotti: ”Părerea mea despre el este că e un jucător excelent”

Mijlocașul italian a impresionat de când a ajuns la FCSB, iar duminică seara a semnat o ”dublă” . Stoichiță a afirmat că, dacă ar fi fost român, Cisotti ar fi avut valoarea de a fi selecționat la prima reprezentativă.

Mai mult decât atât, oficialul FRF a dezvăluit, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, că și Mircea Lucescu are o părere bună despre italian. Totuși, Stoichiță a transmis că până la naturalizare trebuie verificate mai multe aspecte: dacă Cisotti poate fi trecut din punct de vedere legal în tabăra tricolorilor, dacă ”Il Luce” este de acord și dacă mijlocașul își dorește să facă acest pas.

”În primul rând, pentru naturalizare trebuie să aibă cinci ani în România. Eu nu cred că are cinci ani în România. Nu, nu cred că cred că are cinci ani în România. Cred că are trei sau patru ani în România la Galați și cu ăsta de acum la FCSB.

Părerea mea despre el este că e un jucător excelent. Nu e niciun argument împotriva ta (n.r.- către Horia Ivanovici), pentru că la 32 sau la 33 de ani a fost naturalizat Camora.

Nu știu cât durează acest proces de naturalizare din punctul de vedere al formalităților ce trebuie făcute. La cum joacă acum, mă uitam aseară cu el la Lucescu, și a fost impresionant.

Stoichiță: ”Bineînțeles că lui Mircea Lucescu îi place de Cisotti”

Eu cred că vă grăbiți să spuneți că este jucătorul cel mai bun din play-off. După cum l-am văzut pe Chiricheș aseară, e bătaie mare între ei. Bineînțeles că lui Mircea Lucescu îi place de Cisotti.

Dacă ar fi român, probabil că ar fi jucător de echipă națională. Trebuie să vedem care sunt actele. Dacă Lucescu este de acord cu acest lucru și cea mai importantă problemă este să vrea și el. (…) Lucescu spunea despre el aseară că a fost foarte bun”, a declarat Mihai Stoichiță, într-o intervenție telefonică la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Vlad Chiricheș se poate întoarce la echipa națională

Ulterior, Stoichiță a transmis că Vlad Chiricheș poate reveni în tricoul României: ”Știu eu, dacă o ține tot așa, normal că poate să joace și în echipa națională, dacă e convocat. Totul e să joace așa cum o face acum permanent”.