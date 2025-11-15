Sport

Mihai Stoichiță, atacat de câinii jandarmilor bosniaci! Emoții pentru directorul tehnic al FRF înainte de meci. Video

Mihai Stoichiță a fost protagonistul unui moment inedit înainte de startul din Bosnia - România. Oficialul FRF a fost atacat de un câine al jandarmilor prezenți pe stadionul din Zenica.
Cristi Coste, Marian Popovici, Razvan Nicolae
15.11.2025 | 21:37
CORESPONDENȚĂ DIN BOSNIA
Mihai Stoichiță, atacat de câinii jandarmilor înainte de Bosnia - România. Sursă foto: Colaj Fanatik
Bosnia – România este „finala” din grupa H a preliminariilor Campionatului Mondial. Înainte ca duelul să înceapă, Mihai Stoichiță a fost protagonistul unui episod surprinzător, oficialul FRF fiind atacat de unul din câinii jandarmilor.

Mihai Stoichiță, atacat de câinii jandarmilor bosniaci

Partida dintre Bosnia și România este una cu risc ridicat, astfel că autoritățile bosniece au luat măsuri de securitate maximă. Pe lângă protecția permanentă oferită „tricolorilor”, forțele de ordine s-au asigurat ca în interiorul stadionului să nu existe probleme.

Pe suprafața de joc s-au aflat mai mulți jandarmi însoțiți de câini special antrenați pentru astfel de situații. Un animal de companie nu i-a „pus la punct” doar pe suporterii ce înjurau pe margine, ci și pe Mihai Stoichiță.

FANATIK a surprins momentul în care oficialul FRF saluta fanii români aflați în tribunele stadionului din Zenica. Ulterior, un câine s-a apropiat, iar Mihai Stoichiță a tresărit preț de câteva momente. Ei bine, când a revenit în aceeași zonă, fostul antrenor a ocolit interacțiunea directă cu animalul antrenat.

Mihai Stoichiță, atacat de un câine înainte de Bosnia - România

Cum arată primul „11” al României din meciul cu Bosnia

FANATIK a anunțat în exclusivitate primul „11” pe care Mircea Lucescu se bazează în meciul cu Bosnia. Mircea Lucescu l-a ales pe Racovițan alături de Ghiță în centrul apărării, iar Chipciu este preferat în fața lui Bancu în flanc. Mijlocul este identic ca în duelul cu Austria, anume M. Marin, Dragomir, ca selecționerul să îi trimită în ofensivă pe Man, Hagi, Mihăilă și Bîrligea.

Mircea Lucescu se va baza pe următorul prim „11” la meciul Bosnia – România: I. Radu – Rațiu, Ghiță, Racovițan, Chipciu – M. Marin, Dragomir – Man, Hagi, Mihăilă – Bîrligea.

