Mihai Stoichiță, despre cel mai nou jucător intrat pe radarul lui Mircea Lucescu. „Așteptăm actele de naturalizare! Are ofertă din Bundesliga”. Dorit și de Rapid!

Mihai Stoichiță, . Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal a dat detalii despre jucătorul surpriză pe care Mircea Lucescu îl va aduce la echipa națională a României.

Mihai Stoichiță anunță convocarea încă unui jucător la naționala României: „Așteptăm zilele astea răspunsul”

convocarea lui Raul Florucsz: „Așteptăm zilele astea răspunsul din partea austriecilor. De la români totul este OK. Dacă mâine are acord de dublă cetățenie, imediat putem rezolva cazul”.

Oficialul FRF a lăsat de înțeles că extrema dreaptă își dorește mult să joace sub tricolor: „Cu Raul am vorbit la telefon pentru că am demarat mai demult. Cum să nu vrea? Are actele în România. Probabil că e o chestiune de zile”.

Robert Niță a intervenit imediat: „Nu poți să pierzi un jucător de nivelul ăsta. Dă goluri meci de meci în Conference League. Are 23 de ani. E un jucător interesant”.

Mihai Stoichiță susține că Raul Florucz ar putea ajunge în Bundesliga: „E cotat la 3-4 milioane”

Mihai Stoichiță a dezvăluit că mijlocașul ar putea juca în unul dintre cele mai puternice campionate din Europa: „Știi că la vară are ofertă din Bundesliga de la o echipă bună? Hai să îți spun și asta. Cei de Olimpija am înțeles că au ridicat acuma foarte mult. E cotat la 3-4 milioane”.

Directorul tehnic al FRF a explicat că jucătorul a fost în discuții și cu Rapid, ba chiar l-a încurajat să vină în SuperLiga: „Eu i-am propus să vină în România. Sincer vă spun acuma. I-am zis: ‘Măi, dacă nu te duci, vino la o echipă de top din România, care se bate la titlu’.

Nu înțelege însă de ce transferul nu s-a perfectat: „Rapid a fost în legătură cu el acum un an de zile. Nu s-a concretizat, nu știu ce s-a întâmplat. El având cetățenie română e și mai interesant, chiar dacă nu mai intră în regula U21. Îl iei cum i-ai luat pe ăștia, pe Koljic, cum l-ai luat pe nu știu care să îl bagă în teren imediat”.

În acest sezon, a reușit 13 goluri și 7 pase decisive în 28 de meciuri pentru Olimpija Ljubljana: „E golgheterul Sloveniei. Ia uită-te câte goluri are în Conference League. Din păcate, la ultimul meci, a făcut un gest necugetat și l-au eliminat.

Trei etape i-au dat. I-am zis: ‘Nu-i nimic, asta e, stai trei etape’. Să dea Dumnezeu să mai joace încă trei etape anul ăsta în Conference League, să-i treacă suspendarea”.