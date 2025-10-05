Mihai Stoichiță, despre principala temere înainte de România – Austria: „Mă închin de fiecare dată”

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a vorbit despre săptămâna importantă care . O victorie contra Austriei, duminica viitoare, ar fi ultima speranță ca „tricolorii” să prindă unul din primele două locuri în grupa din preliminarii. Problema lui Mircea Lucescu este legată de numărul mare de jucători accidentați.

Mihai Stoichiță face planurile pentru barajul care poate duce naționala României la Cupa Mondială: „Indiferent de rezultatul cu Austria, tot acolo ajungem”

Cu șanse mici de a mai ajunge la Cupa Mondială din preliminariile clasice, „tricolorii” lui Mircea Lucescu păstrează șansa barajului la care și-au asigurat prezența prin Liga Națiunilor. Mihai Stoichiță știe deja că acolo sunt adevăratele speranțe de calificare, dar a ținut să precizeze că o victorie contra Austriei te poate duce în alte condiții la acel meci. Stoichiță a vorbit și despre Ștefan Baiaram, convocat la lot, dar lăsat de Rădoi pe bancă în startul partidei cu FCSB.

Am înțeles că l-a schimbat pe Baiaram față de dimineață. O fi vreo jenă, ceva. Eu îmi doresc să fie apt în cantonamentul echipei naționale. Meciul cu Austria este ca o speranță pentru barajul pe care o să îl jucăm oricum. Și dacă Doamne ferește pierdem, sau dacă îl câștigăm tot la baraj ajungem. În alte condiții, e adevărat. Aș vrea să se repete povestea de la meciul cu Elveția, ultimul de la calificare.

Să-i batem. M-am uitat mai atent la meciul de acolo, nu este o superioritate clară a Austriei în fața României. Nu sunt mulți jucători noi, sunt jucători obișnuiți cu echipa națională. Care sunt animați de a-și consolida poziția la echipa națională. Mă uitam cât de mulți absenți sunt. Dacă te uiți bine, fiecare compartiment este destabilizat. Sunt absențe importante.

Mihai Stoichiță, speriat de numărul mare de accidentări de la echipa națională: „Mă închin după fiecare meci în care nu sunt accidentați”

Mihai Stoichiță a vorbit despre revenirile unor jucători ca Valentin Mihăilă și Ianis Hagi și recunoaște că marea sa grijă este ca la naționala României să nu mai apară jucători accidentați. Directorul tehnic de la FRF este convins că jucătorii nou intrați în circuitul echipei naționale vor compensa prin atitudine.

E un imbold pentru jucătorii care vor apărea ca noutăți. Probabil că Lucescu va folosi și meciul cu Moldova pentru a vedea anumiți jucători, anumite relații de joc cu cei noi. La meciul cu Austria, multe lucruri se vor suplini din atitudinea echipei, din dorința de a rămâne în acest grup. Nu poți să le contești talentul lui Ianis, lui Mihăilă.

Numai ghinioanele au făcut ca ei să nu aibă o poziție mult mai înaltă la ora actuală. Probleme musculare la Mihăilă, Ianis a avut operația la genunchi, dar a revenit și uite ce bine joacă. Mă închin după fiecare meci când văd că nu sunt jucători accidentați”, a declarat Mihai Stoichiță înainte de FCSB – Universitatea Craiova.

două partide pe Arena Națională în următoarea săptămână. Joi, de la ora 21:00, „tricolorii” vor înfrunta Moldova într-o partidă amicală, iar duminică este programat duelul cu Austria, de la 21:45, în preliminariile pentru Cupă Mondială. Mircea Lucescu are unele probleme de lot și a ales o listă de convocări cu multe surprize.

